Gaya News: मंदिर जाने के दौरान करंट की चपेट में आए मां-बेटे, मौके पर दोनों की मौत; परिजनों में कोहराम

टिकारी (गया), जागरण संवाददाता। गया जिले के टिकारी थाना के मउ ओपी क्षेत्र अंतर्गत संडा ग्राम में शनिवार की सुबह मंदिर जाने के क्रम में बिजली की तार की चपेट में आने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। मां के साथ घर का इकलौता चिराग बुझ गया। जानकारी के अनुसार, गांव के निवासी अजय शर्मा का 15 वर्षीय पुत्र रिशु कुमार अपनी मां सुनीता देवी के साथ घर से मंदिर जा रहा था। इसी क्रम में रास्ते में बिजली के नंगे तार की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गयी। बेटे को करंट की चपेट में आते देख मां ने बचाने के उद्देश्य से पकड़ा और वह भी करंट की चपेट में आ गई। पल भर में मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। एक साथ मां-बेटे की हुई मौत के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पर मउ ओपी की पुलिस पहुंची। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कालेज एवं अस्पताल गया भेजने की तैयारी में जुटी है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे मुखिया रामजी शर्मा ने दोनों को कबीर अन्तेयष्ठी सम्मान योजना के तहत 3-3 हजार रुपया प्रदान करते हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है।

Edited By: Aditi Choudhary