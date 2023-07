Bihar: बच्चे का क्या कसूर! दुष्कर्म पीड़िता ने नवजात को कूड़े में फेंका; पुलिस घर पहुंची तो रखने से किया इनकार

Bihar Crime गया में एक नाबालिग बच्चा फेंका मिला। लोगों ने बच्चे को देखा तो पुलिस को सूचना दी। बच्चे के पास मिले नर्सिंग होम के पुर्जे से पुलिस मासूम की मां के पास पहुंची। मां से पूछताछ की गई तो उसने जो बताया उससे पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने उसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

Bihar: दुष्कर्म पीड़ता ने नवजात को कूड़े पर फेंका

संवाद सूत्र, डोभी (गया)। शहर के डोभी थाना क्षेत्र में एक नवजात को उसकी मां ने फेंक दिया था। पुलिस ने जांच की तो नवजात की नाबालिग मां का पता चला। नाबालिग मां ने जो आपबीती सुनाई, उससे लोगों के होश उड़ गए। नाबालिग मां ने बताया कि नौ महीने पहले उसके साथ एक ऑटो चालक ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता के अनुसार, उसे अपने गर्भवती होने का पता देर से चला। ऐसे में डॉक्टर ने गर्भपात करने से मना कर दिया। परिजनों ने दुष्कर्म पीड़िता को बुधवार को बाराचट्टी के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया।नर्सिंग होम से लौटते समय गुरुवार को परिजनों ने नवजात व नर्सिंग होम के पुर्जे को एक गांव के पास फेंक दिया। शुक्र रहा कि थोड़ी ही देर बाद स्थानीय लोगों की नजर नवजात और वहां पड़े पुर्जे पर पड़ गई। स्थानीय लोगों ने मासूम बच्चे को बचा लिया और पुलिस को सूचना दी। डोभी पुलिस ने पुर्जा के आधार पर नवजात की मां तक पहुंची। पुलिस ने पहचान कर नाबालिग लड़की से संपर्क किया तो उसने पुलिस को आरोपी के नाम व पते के साथ अपनी आपबीती सुना दी। बच्चे को रखने से किया इनकार इसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। अब नाबालिग के परिजन नवजात को रखने से इनकार कर रहे हैं। थाने में नाबालिग के स्वजन के बयान पर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी की गई है। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया मामले की जांच की जा रही है। नवजात को सुरक्षित अस्पताल में रखा गया है।

