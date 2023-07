Gaya Crime: जंगल में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पर किया जानलेवा हमला, हालत गंभीर

Gaya Crime जानकारी के मुताबिक किसी योजना के जांच के लिए प्रमुख व उप प्रमुख उक्त पंचायत में गए थे। जिसके बाद इस प्रकार की घटना घटी है। इधर घटना की सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधियों में भी हलचल मची हुई है। कई लोगों को कई तरह की बातें सामने आ रही है। हमले की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई।

केवला के जंगल में प्रमुख व उप प्रमुख पर जानलेवा हमला।

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, मोहनपुर: मोहनपुर प्रखंड के केवला पंचायत से वापस मोहनपुर आने के क्रम में पंचायत के घुघरी जंगल में 10 से 15 की संख्या में घात लगाए बदमाशों ने गाड़ी को रोककर, गाड़ी से बाहर खींचकर प्रखंड के प्रमुख दीपक कुमार सिंह व उप प्रमुख मुन्ना यादव पर हमला कर दिया। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन को भी किया क्षतिग्रस्त बदमाशों ने उनके चार पहिया वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इधर घटना के बाद ग्रामीणों के द्वारा किसी प्रकार प्रमुख व उप प्रमुख को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र मोहनपुर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चिकित्सको ने मगध मेडिकल रेफर कर दिया है। मोहनपुर चिकित्सा प्रभारी डाक्टर मनोज कुमार चौधरी ने बताया किदोनों को गंभीर चोट रहने के कारण बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। आगे उन्होंने बताया की मुख्य रूप से उप प्रमुख का स्थिति गंभीर है। हमले की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। योजना की जांच के लिए गए थे जानकारी के मुताबिक किसी योजना के जांच के लिए प्रमुख व उप प्रमुख उक्त पंचायत में गए थे। जिसके बाद इस प्रकार की घटना घटी है। इधर घटना की सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधियों में भी हलचल मची हुई है। कई लोगों को कई तरह की बातें सामने आ रही है। कुछ लोगों को कहना है कि योजना जांच कर प्रमुख एवं उप प्रमुख लौट रहे थे तो कुछ लोगों को कहना है कि किसी काम को लेकर केवला पंचायत गए थे।

Edited By: Mohammad Sameer