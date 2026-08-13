गयाजी: 349 करोड़ से बन रहा मानपुर-मुफस्सिल फ्लाईओवर, कारोबार को मिलेगी मजबूती

संदीप साहनी, मानपुर। मानपुर-मुफस्सिल क्षेत्र में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पूरा होने के बाद यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। फ्लाईओवर के चालू होने से रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी।

इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होने के साथ व्यापार, कारोबार और रोजगार से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलने की संभावना है। मानपुर की पहचान पटवा टोली के बुनकर उद्योग पर भी फ्लाईओवर का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है। पटवा टोली में तैयार होने वाले कपड़े और अन्य उत्पादों की आवाजाही जाम के कारण प्रभावित होती रही है। कई वर्षों से सड़क पर यातायात बाधित रहने के कारण व्यापारी समय पर माल नहीं पहुंचा पाते थे। इससे माल की ढुलाई में अधिक समय लगने के साथ कारोबार पर भी असर पड़ता था। फ्लाईओवर बनने के बाद माल की आवाजाही सुगम होने से बुनकरों और व्यापारियों को राहत मिलने की संभावना है।

बाजारों में बढ़ेगी ग्राहकों की आवाजाही स्थानीय लोगों के अनुसार फ्लाईओवर निर्माण पूरा होने के बाद मानपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। लोगों को बाजारों तक पहुंचने में कम समय लगेगा। इससे बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ सकती है।

छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। यातायात सुगम होने से स्थानीय स्तर पर परिवहन, खानपान और अन्य सेवाओं से जुड़े कारोबार में भी वृद्धि की संभावना है। फ्लाईओवर का निर्माण करीब 349 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। निर्माण कार्य फिलहाल प्रगति पर है और करीब 42 प्रतिशत काम पूरा होने की जानकारी है। निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र में वाहनों का आवागमन सुचारू होने की उम्मीद है। इससे जाम में फंसने वाले लोगों के समय और ईंधन की भी बचत होगी। माल ढुलाई आसान होने से कारोबार को मिलेगी मजबूती बुनकरों और व्यापारियों का कहना है कि किसी भी उद्योग के विकास के लिए बेहतर सड़क और यातायात व्यवस्था जरूरी है। पटवा टोली समेत मानपुर के अन्य व्यापारिक क्षेत्रों से माल की आवाजाही आसान होने पर कारोबार का विस्तार हो सकता है।

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