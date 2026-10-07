बिहार के विश्वविद्यालयों में दाखिले का बदला नियम, स्वतंत्रता सेनानी से लेकर NCC-NSS तक के कोटे खत्म

संतोष कुमार, बोधगया। मगध विश्वविद्यालय में समर्थ पोर्टल से दाखिले के बाद स्वतंत्रता सेनानी, स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस और वार्ड कोटा की सुविधा खत्म हो गई है।

स्नातक (UG) में समर्थ पोर्टल के माध्यम से नामांकन शुरू होने के बाद विभिन्न कोटों के तहत दाखिले की सुविधा समाप्त किए जाने से विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय कर्मियों में नाराजगी है।

पूर्व में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों, खिलाड़ियों, एनसीसी, एनएसएस स्वयंसेवकों तथा विश्वविद्यालय कर्मियों को मिलने वाले वार्ड कोटा सहित अन्य कोटे अब स्नातक नामांकन में नहीं मिल रहा है।

इससे संबंधित छात्र-छात्राओं के नामांकन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि राजभवन, पटना के निर्देश पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया नए सिरे से चल रही है।

इसके तहत समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन लिया जा रहा है। हालांकि, नई व्यवस्था में विभिन्न कोटों के प्रावधान नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।