मगध यूनिवर्सिटी PG एडमिशन 2026-28: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 सितंबर तक बढ़ी, समर्थ पोर्टल पर करें अप्लाई

संवाद सूत्र, बोधगया। मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में स्नातकोत्तर (पीजी) सत्र 2026-28 में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय एवं इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न महाविद्यालयों में पीजी की कुल 8344 सीटें निर्धारित की गई हैं। इन सीटों पर नामांकन के लिए छात्र-छात्राओं द्वारा समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है।

पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 21 सितंबर कर दिया गया है। इससे पीजी में नामांकन लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। पीजी सत्र 2026-28 में साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स संकाय के विभिन्न विषयों में नामांकन लिया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर के अलावा गया, औरंगाबाद और जहानाबाद के विभिन्न महाविद्यालयों में भी पीजी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। सभी कॉलेजों को मिलाकर निर्धारित 8344 सीटें उपलब्ध है। लेकिन अब तक करीब 2480 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

मगध विश्वविद्यालय परिसर में 2707 सीटों पर होगी नामांकन मगध विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पीजी संकायों में कुल 2707 सीटें निर्धारित हैं। इनमें सोशल साइंस की 1400, ह्यूमैनिटीज की 1187 और कॉमर्स की 120 सीटें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न कॉलेजों में विषयवार सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।

मगध विश्वविद्यालय के इन कॉलेजों में भी पीजी की सीटें मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में भी बड़ी संख्या में पीजी सीटें उपलब्ध हैं। जगजीवन महाविद्यालय, गया में 241 सीटें, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज, औरंगाबाद में 1008 सीटें, स्वामी सहजानंद कॉलेज, जहानाबाद में 574 सीटें, मिर्जा गालिब कॉलेज, गया में 952 सीटें तथा गया कॉलेज, गया में 2088 सीटें निर्धारित हैं। इन कॉलेजों में विभिन्न संकायों एवं विषयों के लिए निर्धारित सीटों पर छात्र-छात्राएं समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं।

21 सितंबर तक मिलेगा मौका विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी है। ऐसे विद्यार्थी, जो अभी तक पीजी नामांकन के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे निर्धारित तिथि तक समर्थ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।