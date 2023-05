Gaya: उत्पाद विभाग सिपाही भर्ती परीक्षा में कदाचार में शामिल शातिरों का भंडाफोड़, कई इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरण बरामद

Gaya Police Arrest Five In Malpractice In Excise Constable Exam मद्यनिषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में कदाचार कराने वाले पांच शातिर बदमाशों का गया पुलिस ने भंडाफोड किया है। गिरफ्तार पांच शातिरों के पास से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सामान ब्लूटूथ डिवाइस वॉकी-टॉकी सहित कई उपकरण मिले हैं।