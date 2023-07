जीतन राम मांझी की 'हम' को लगा बड़ा झटका: राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 13 नेताओं ने दिया इस्तीफा, नई पार्टी बनाएंगे

बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के 13 नेताओं ने एकसाथ इस्तीफा दे दिया है। इसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सिर्फ यही नहीं इस्तीफा देने वाले नेताओं ने अपनी नई पार्टी के गठन की घोषणा भी की है। उन्होंने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। मांझी को लगा झटका बिहार के बदलते सियासी समीकरण का उदाहरण माना जा रहा है।

'हम' को लगा बड़ा झटका: राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 13 नेताओं ने दिया इस्तीफा, नई पार्टी गठन का किया ऐलान

HighLights अलग होने के बाद नई पार्टी गठन का किया एलान लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव: रामेश्वर नई पार्टी का नाम भारतीय आवाम पार्टी रखा

जागरण संवाददाता, गया। बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 13 नेताओं ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद सभी ने मिलकर प्रेस वार्ता में नई पार्टी के गठन का एलान भी किया है। जानकारी के अनुसार, बुधवार को यहां हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. तौसीफुर रहमान खान, जिला उपाध्यक्ष रामविलास यादव, प्रदीप यादव, कयूम अंसारी, राजेंद्र पासवान, ज्योतिराय, रामलगन प्रसाद सहित 13 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आयोजित की गई प्रेसवार्ता में सभी ने नई पार्टी के गठन का एलान किया। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भारतीय आवाम पार्टी रखा है। पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक रामेश्वर प्रसाद यादव को बनाया गया है। चुनाव आयोग से अनुमति मिलने के बाद पार्टी के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। आंबेडकर के सिद्धांतों पर चलेंगे प्रेसवार्ता के दौरान रामेश्वर प्रसाद यादव ने कहा कि वर्ष 1965 के बाद उन्होंने बाबा साहब डाॅ. भीमराव आंबेडकर के सिद्धांतों एवं आदर्शों को अपनाते हुए राजनीति की है। इन्हीं शर्तों के साथ जदयू में भी रहा, जब जदयू में बाबा साहब के सिद्धांतों की अवहेलना होते देखी तो वहां से इस्तीफा दे दिया। पुनः पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा गठित पार्टी हम में शामिल हुआ। वर्तमान में हम के सिद्धांतों एवं कार्यकलापों को देखते हुए मैंने इस्तीफा दे दिया। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि जो पार्टी बाबा साहब के सिद्धांतों को अमल करेगी उसी के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर रामलखन स्वर्णकार, राजेंद्र पासवान, क्यूम अंसारी आदि मौजूद थे। गया शहर के कोसमा हाउस अशोक नगर भट्टबिगहा में प्रेसवार्ता में शामिल नेता

