चरवाहों को दिखाई दिया था विशाल शिवलिंग, राजा ने 1934 में बनवाया मंदिर; गया के हंसराज पहाड़ी का इतिहास

रव‍िभूषण स‍िन्‍हा, वजीरगंज। गया के वजीरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हसरा गांव में अवस्थित हंसराज पहाड़ी पर करीब 95 वर्ष पुराना विशाल शिवमंदिर है।

इसमें चार फीट का शिवलिंग स्थापित है। यहां शिवभक्तों को दर्शन के लिए हमेशा आना-जाना लगा रहता है। सावन में तो भक्‍तों का तांता लग जाता है।

चरवाहे को द‍िखा था श‍िवल‍िंग

इस पहाड़ी पर विशाल शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है। करीब एक सौ साल पहले यह शिवलिंग क्षेत्र के चरवाहों को स्वतः दिखाई पड़ा था।

तब कुछ वर्ष बाद सोनपुर के शासक जमींदार राजा निरशु हरि क्षेत्र भ्रमण के दरम्यान इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कुछ मन्नतें रखकर वर्ष 1934 में विशाल मंदिर का निर्माण करा दिया।

यहां कई छोटी-छोटी पहाड़ियों के श्रृंखला है। पहाड़ियों के बीच समतल भूमि पर उन्होंने तालाब एवं कुआं खुदवाए। बुजुर्ग बताते हैं कि मंदिर निर्माण काल से अब तक लगातार क्षेत्रीय लोगों को सुख शांति एवं प्रगति के राह मिलते रहे हैं।

मंदिर की विशेषता श्रावण मास की विशेष आराधना को ले हसरा एवं आसपास के श्रद्धालुओं द्वारा तीन सौ मीटर इस ऊंचे पहाड़ी पर रोशनी की व्यवस्था की गई है। पहाड़ी के नीचे गहरी बोरिंग कराकर प्रबंधन के लोग मंदिर तक पानी की आपूर्ति कर रहे हैं।