Bihar: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म, बेहोश होने तक युवक ने मासूम से की दरिंदगी, लहूलुहान हालत में छोड़कर भागा

Bihar Crime गया के कोंच में एक बच्ची को अकेला देखकर पड़ोस में रहनेवाले युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने बताया कि बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आरोपी युवक घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।

Bihar: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म

Your browser does not support the audio element.

HighLights चॉकलेट देकर आरोपी मासूम को अपने साथ ले गया मासूम की हालत गंभीर आरोपी घर से हुआ फरार

संवाद सूत्र, कोंच। जिले के कोंच थाना क्षेत्र में एक युवक ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची के बेहोश होने तक दरिंदगी की। उसके बाद उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार, शनिवार को घर के गली में चापाकल पर नहाने गई थी। तभी बगल के घर के एक युवक वहां आया, उसने सुनसान गली देख मासूम को अपने साथ ले गया। उसे चॉकलेट देकर बच्ची को बहलाया-फुसलाया और उसके साथ दरिंदगी की। आरोपी घर से फरार आरोपी ने बच्चे के बेहोश होने तक उसके साथ दरिंदगी की। जब मासूम को होश आया तो खून से लथपथ रोते हुए वह घर पहुंची। इसके बाद परिजनों व गांव वालों ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता की हालत गंभीर इधर, परिजन मासूम को लेकर आननफानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंच पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कालेज गया रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष उमेश प्रसाद ने बताया कि मासूम के बाद घटना घटित हुई है। उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बदमाश को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पीड़ित परिवार ने आवदेन नहीं दिया है, लेकिन एक युवक का नाम बताया गया है। उसके आधार पर छापामारी की जा रही है।

Edited By: Roma Ragini