गया में स्कूल जाने के बाद गायब हुईं थीं 4 छात्राएं, मोबाइल लोकेशन ने खोला राज; मुंबई से बरामद

संवाद सूत्र, वजीरगंज (गया)। थाना क्षेत्र के एक गांव से 9 सितंबर को लापता हुई चार नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने मुंबई से बरामद कर लिया है।

घटना के सातवें दिन मंगलवार को पुलिस चारों को लेकर वजीरगंज थाना पहुंची। इससे पुल‍िस के साथ स्‍वजन ने भी राहत की सांस ली है।

हालांक‍ि फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि वे सभी मुंबई गईं कैसे। उनके जाने का उद्देश्‍य क्‍या था। क्‍या वे क‍िसी के बहकावे में आ गईं थी या कुछ और कारण से इतना बड़ा कदम उठाया, यह सब पुलिस व‍िस्‍तार से जानकारी देगी।