गया में स्कूल जाने के बाद गायब हुईं थीं 4 छात्राएं, मोबाइल लोकेशन ने खोला राज; मुंबई से बरामद
गया के वजीरगंज से 9 सितंबर को लापता हुई चार नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने मुंबई से बरामद कर लिया ...और पढ़ें
HighLights
वजीरगंज से लापता चार नाबालिग छात्राएं मुंबई से बरामद।
पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और मोबाइल लोकेशन से खोजा।
घटना के सातवें दिन पुलिस छात्राओं को थाने लाई।
संवाद सूत्र, वजीरगंज (गया)। थाना क्षेत्र के एक गांव से 9 सितंबर को लापता हुई चार नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने मुंबई से बरामद कर लिया है।
घटना के सातवें दिन मंगलवार को पुलिस चारों को लेकर वजीरगंज थाना पहुंची। इससे पुलिस के साथ स्वजन ने भी राहत की सांस ली है।
हालांकि फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि वे सभी मुंबई गईं कैसे। उनके जाने का उद्देश्य क्या था। क्या वे किसी के बहकावे में आ गईं थी या कुछ और कारण से इतना बड़ा कदम उठाया, यह सब पुलिस विस्तार से जानकारी देगी।
10वीं और 12वीं की हैं छात्राएं
चारों छात्राएं एक ही गांव की रहने वाली हैं जो दसवीं और बारहवीं कक्षा की छात्रा हैं। 9 सितंबर को ये चारों परीक्षा फॉर्म भरने के नाम पर स्कूल के निकली थीं।
सामान्य दिन की तरह ये सभी गईं, लेकिन तय समय तक चारों वापस नहीं आईं। स्वजन ने पहले स्कूल और आसपास खोजा लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।
इसके बाद थाने में आवेदन दिया। यह घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई थी।
मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने किया बरामद
पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और मोबाइल लोकेशन के आधार पर चारों की तलाश शुरू की। लोकेशन मुंबई में मिलने पर एक टीम भेजकर चारों को सकुशल बरामद किया गया।
फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। सभी का न्यायालय में सुपुर्दगी कर बयान दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद एसएसपी द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस कर आधिकारिक जानकारी किए जाने की संभावना है।