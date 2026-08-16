विष्णुपद कॉरिडोर पर फिर फंसा पेंच! पार्किंग और रिंग रोड के प्रस्ताव पर पुरोहितों-सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जताई आपत्ति

जागरण संवाददाता, गयाजी। विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर बनाने को लेकर सरकार गंभीर है। दोनों कॉरिडोर को लेकर स्वतंत्रता दिवस के दिन भी मंथन क‍िया गया।

प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, धार्मिक न्यास बोर्ड के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गया के पुरोहितों की समाहरणालय में बैठक हुई।

बैठक में विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर नए सिरे से चयनित आर्किटेक्ट द्वारा तैयार पीपीटी प्रस्तुत किया गया। पीपीटी पर बैठक में मौजूद लोगों ने कई सुझाव दिए।

फल्‍गु के क‍िनारे पार्किंग पर आपत्‍त‍ि

बैठक में शामिल सूत्रों के अनुसार, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुरोहितों ने प्रस्तावित योजना को लेकर फिर आपत्ति दर्ज कराई।

पीपीटी में फल्गु नदी के पश्चिमी तट पर रिंग रोड, बस और पार्किंग सहित विष्णुपद क्षेत्र में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर सभी की सहमति नहीं बनी।

लोगों का कहना था कि पवित्र फल्गु नदी के किनारे पार्किंग बनाने का प्रस्ताव उचित नहीं है। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक छवि प्रभावित हो सकती है।

प्रशासन को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। गया के पुरोहितों ने विष्णुपद मंदिर सहित गयाजी की पुरानी धरोहरों को यथावत रखने का प्रस्ताव दिया, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखा जा सके।

मार्ग में वाहन पार्किंग की होगी व्‍यवस्‍था बैठक में चर्चा के बाद रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने किरानी घाट सिक्स लेन पुल से गयाजी रबर डैम तक फल्गु नदी के पश्चिमी किनारे का निरीक्षण किया। एक अधिकारी ने बताया कि पटना की ओर से आने वाले श्रद्धालु, जो विष्णुपद जाना चाहते हैं, उनके वाहनों को किरानी घाट सिक्स लेन पुल के नीचे से उतारकर फल्गु नदी के पश्चिमी छोर से विष्णुपद तक ले जाने के लिए रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा।