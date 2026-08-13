बिहार: शहरी इलाकों में नल-जल के लिए लगेगा वाटर यूजर चार्ज, नगर निकाय करेंगे शुल्क की वसूली

जागरण संवाददाता, गयाजी। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में घर-घर नल-जल की सुविधा उपलब्ध कराने और इसकी नियमित देखरेख के लिए पेयजल उपयोग शुल्क नीति, 2021 लागू की है। विभागीय संकल्प के अनुसार राज्य के नगर निकायों के प्रत्येक घर-परिवार को पाइप जलापूर्ति के माध्यम से नल का जल उपलब्ध कराया जाना है।

विभागीय पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, राज्य योजना, अमृत योजना और एडीबी से प्राप्त ऋण के तहत संचालित योजनाओं से हर घर नल-जल की आपूर्ति की जा रही है। नीति में बताया गया है कि नल-जल योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव संबंधित संवेदकों के माध्यम से किया जा रहा है। संवेदक को योजना के 5 वर्षों तक रख-रखाव की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें आपरेटर की नियुक्ति, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में लीकेज की मरम्मत, मोटर, पंप, बोरिंग और जल मीनार से जुड़ी खराबियों की मरम्मत शामिल है।

घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की अलग श्रेणी विभाग ने जल उपयोग शुल्क के लिए शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को अलग-अलग श्रेणियों में रखा है। इसमें मुख्य रूप से घरेलू उपयोग और व्यावसायिक उपयोग शामिल हैं। व्यावसायिक उपयोग में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, सिनेमा हॉल, सर्विस स्टेशन समेत ऐसे छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं, जहां पानी का इस्तेमाल व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। नीति के अनुसार, जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन, रख-रखाव और बिजली बिल के भुगतान के लिए लाभान्वित परिवारों से निश्चित वार्षिक राशि की वसूली की जानी है। इसका उद्देश्य नगर निकायों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ कम करने के साथ नागरिकों को नियमित जलापूर्ति उपलब्ध कराना है।