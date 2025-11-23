Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आजादी के 78 साल बाद भी सड़क निर्माण अधूरा, बरसात में थम जाती है हजारों गांवों की 'जिंदगी'

    By Himanshu Gautam Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:14 PM (IST)

    गया जिले के डुमरी चट्टी में धनबाद-गया रेल लाइन के नीचे अंडरपास निर्माण की मांग अधूरी है, जिससे कई गांव प्रभावित हैं। बारिश में ढाढ़र नदी के उफान से रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने कई बार नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब 'सर्वदलीय अंडरपास बनाओ संघर्ष समिति' आंदोलन करने की तैयारी में है, ताकि जल्द अंडरपास बन सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    आजादी के 78 साल बाद भी सड़क निर्माण अधूरा

    संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। डुमरी चट्टी गांव स्थित धनबाद गया ग्रैंडकोर्ड रेल लाइन ब्रिज के नीचे ढाढ़र नदी किनारे अंडरपास या सड़क निर्माण की मांग आजादी के सात दशक बाद भी अधूरी है। इस अधूरे कार्य की वजह से मोहनपुर, बाराचट्टी प्रखंड सहित झारखंड सीमा के दर्जनों गांवों के हजारों लोग हर साल भारी परेशानियों से गुजरते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे भयावह स्थिति तब बनती है जब वर्षात के मौसम में ढाढ़र नदी उफान पर आती है और मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति वाले मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल ही नहीं, जीवन जोखिम में डालने जैसा हो जाता है।

    कई गांव सीधे प्रभावित

    ग्रामीणों ने बताया कि खराब और अधूरी सड़क से खुटकट, मंझला, कोसम्हार, चपरी, धरहरा, राघवाचक, पतेया, देवठीका, भवारी, केवला, अम्बातरी, सावरचक, सिंधुगढ़ सहित कई गांव सीधे प्रभावित होते हैं। 

    यह मार्ग मोहनपुर, बाराचट्टी और झारखंड की महत्वपूर्ण सड़कों से जुड़ा होने के कारण स्थानीय बाजार, व्यापार और आवागमन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बाहरी ग्राहक पहुंच न पाने के कारण कई दुकानों की बिक्री में भारी गिरावट आई है।

    लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार मांग 

    स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, रेल मंत्री से लेकर जिला प्रशासन तक लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार मांग की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिक जवाब ही मिले।

    प्रखंड प्रमुख अनिता देवी ने कहा कि समस्या गंभीर है, फिर भी सरकार से सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है, समाधान नहीं। इसी समस्या को लेकर छह माह पूर्व प्रभावित गांवों के जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने ‘सर्वदलीय अंडरपास बनाओ संघर्ष समिति’ का गठन किया था। 

    चरणबद्ध तरीके से आंदोलन 

    समिति ने स्थल पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष संतोष शर्मा और मुखिया अमरेंद्र कुमार राय ने कहा कि अब आंदोलन चरणबद्ध तरीके से तेज किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो जिला प्रशासन के समक्ष बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।

    डुमरी चट्टी बाजार के व्यवसाई मनीष कुमार गुप्ता, चंद्रिका साव, रुद्रदेव कुमार और विवेक कुमार विक्कू ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा आश्चर्यजनक और शर्मनाक है। वर्षों से उठाई जा रही इस मूलभूत आवश्यकता को हल करने में कोई गंभीरता नहीं दिख रही है। 

    ग्रामीणों की एक ही मांग है “ढाढ़र नदी के किनारे जल्द बने अंडरपास, ताकि विकास की राह खुल सके और जिंदगी हर साल बारिश में न थमे।”