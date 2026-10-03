गयाजी पितृपक्ष मेला में इंटर-स्टेट चोर गिरोह, 44 मोबाइल और ₹34 हजार कैश बरामद; AI की मदद से पकड़े गए 7 आरोपी

जागरण संवाददाता, गयाजी। गयाजी पितृपक्ष मेला में पहली बार पुलिस प्रशासन ने ए आई सीसीटीवी कैमरे की मदद ली है। एआई सीसीटीवी कैमरे की मदद से मोबाइल गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एआई की मदद से पश्चिम बंगाल और झारखंड के मोबाइल गिरोह से जुड़े सदस्यों की गिरफ्तारी करने में सफल हासिल की है। इसे लेकर शुक्रवार को विष्णुपद थाना में वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता की।

उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल और झारखंड का एक बहुत बड़ा गिरोह पितृपक्ष मेला में आने की सूचना मिली थी। उसके आधार पर कंट्रोल रूम से जुड़े AI सीसीटीवी कैमरे पर विशेष निगरानी करते हुए गिरोह के साथ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।