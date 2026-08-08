गया में राशन वितरण पर प्रशासन की सख्ती, दो डीलरों पर कार्रवाई; BSO से 24 घंटे में मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, गयाजी। जिले में जन वितरण प्रणाली के जरिए लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं, इसे लेकर प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी की जांच में आमस और बोधगया प्रखंड में राशन वितरण से जुड़ी शिकायतें सही पाई गई हैं।

दोनों मामलों में लाभुकों को तय मात्रा से कम खाद्यान्न दिए जाने की पुष्टि हुई है। जांच के बाद संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के खिलाफ अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद PDS दुकानदारों में भी हड़कंप की स्थिति है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि राशन वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमस में औचक जांच, लाभुकों के बयान से खुली पोल आमस प्रखंड की ग्राम पंचायत आमस के PDS विक्रेता मोहन सिंह के खिलाफ कम राशन देने की शिकायत मिली थी।

शिकायत के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने दुकान की औचक जांच की।

जांच के दौरान कुछ लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिए जाने की पुष्टि हुई। अधिकारियों ने लाभुकों के बयान भी दर्ज किए। बयानों के आधार पर विक्रेता की कार्यशैली में गंभीर लापरवाही सामने आई। इसके बाद मोहन सिंह की अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बोधगया में भी कम राशन देने की शिकायत सही मिली बोधगया प्रखंड की ग्राम पंचायत बकरौर के PDS विक्रेता लखन पासवान के खिलाफ भी इसी तरह की शिकायत सामने आई थी। लाभुकों ने निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिए जाने की शिकायत प्रशासन से की थी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने मामले की जांच की तो शिकायत में प्रथम दृष्टया सच्चाई मिली। जांच के दौरान कुछ लाभुकों को तय मात्रा से कम खाद्यान्न दिए जाने की पुष्टि हुई। लाभुकों के बयान के आधार पर विक्रेता की कार्यशैली में गंभीर लापरवाही पाई गई। मामले में लखन पासवान की अनुज्ञप्ति रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।