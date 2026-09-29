गया में उतरा म्यांमार सेना का 120 सैन्य प्रतिनिधिमंडल, एयरफोर्स के स्पेशल विमान से पहुंचे; बोधगया दौरे पर दुनिया की नजर
म्यांमार सेना का 120 सदस्यीय शिष्टमंडल इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पहुंचा। यह शिष्टमंडल बिहार के प्रमुख ...और पढ़ें
HighLights
म्यांमार सेना का 120 सदस्यीय दल गया पहुंचा।
इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से हुआ आगमन।
बोधगया सहित प्रमुख बौद्ध स्थलों का दौरा करेंगे।
संवाद सूत्र, बोधगया(गयाजी)। म्यांमार सेना का 120 सदस्यीय शिष्टमंडल मंगलवार को इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से सीधे गया जी एयरपोर्ट पहुंचा। दोपहर करीब तीन बजे विमान के एयरपोर्ट पर उतरते ही अधिकारियों ने शिष्टमंडल का स्वागत किया। करीब तीन घंटे रुकने के बाद विशेष विमान शाम करीब छह बजे वापस अपने बेस के लिए रवाना हो गया।
बोधगया समेत प्रमुख बौद्ध स्थलों का करेंगे दौरा
बताया गया कि म्यांमार का यह शिष्टमंडल बिहार के प्रमुख बौद्ध स्थलों और बौद्ध सर्किट का भ्रमण करने आया है। शिष्टमंडल के दौरे को बौद्ध पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान सदस्य बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं।
गया एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने किया स्वागत
गया जी एयरपोर्ट के कार्यवाहक निदेशक अवधेश कुमार ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से म्यांमार के 120 सदस्यीय शिष्टमंडल का आगमन हुआ है।
एयरपोर्ट पर आगमन के बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद शिष्टमंडल अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत आगे रवाना हुआ।
तकनीकी खराबी से एक दिन टली थी यात्रा
अवधेश कुमार के अनुसार शिष्टमंडल का आगमन सोमवार को ही प्रस्तावित था। हालांकि विशेष विमान में तकनीकी समस्या आने के कारण यात्रा एक दिन के लिए टालनी पड़ी। तकनीकी खराबी दूर होने के बाद मंगलवार को विमान ने उड़ान भरी और शिष्टमंडल गया जी पहुंचा।
बौद्ध पर्यटन को मिल सकता है नया आयाम
म्यांमार और बोधगया के बीच बौद्ध धर्म को लेकर ऐतिहासिक और धार्मिक जुड़ाव रहा है। ऐसे में सैन्य शिष्टमंडल का गया-बोधगया दौरा बिहार के बौद्ध पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रमुख बौद्ध स्थलों के भ्रमण से दोनों देशों के धार्मिक-सांस्कृतिक संपर्क को भी बढ़ावा मिल सकता है।
तीन घंटे के ठहराव के बाद रवाना हुआ विशेष विमान
गया एयरपोर्ट पर करीब तीन घंटे ठहरने के बाद इंडियन एयरफोर्स का विशेष विमान शाम छह बजे के आसपास अपने बेस के लिए वापस रवाना हो गया।
शिष्टमंडल के बिहार प्रवास के दौरान बोधगया और अन्य बौद्ध स्थलों की यात्रा कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा बताई जा रही है।