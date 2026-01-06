जिंदा बुजुर्ग को कागजों में कर दिया मृत, बंद हो गई पेंशन; गया में प्रशासनिक लापरवाही से मचा हड़कंप

संवाद सूत्र,डोभी(गया)। डोभी प्रखंड क्षेत्र में प्रशासनिक लापरवाही का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीवित वृद्ध को अभिलेखों में मृत घोषित कर उसकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद कर दी गई। इस गंभीर चूक के चलते पीड़ित बुजुर्ग को न केवल मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी, बल्कि आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घोड़ाघाट गांव निवासी लक्ष्मी सिंह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत नियमित रूप से पेंशन प्राप्त कर रहे थे। बीते दिनों जब वे बैंक में पेंशन निकासी के लिए पहुंचे, तो बैंक कर्मियों ने उन्हें बताया कि उनका नाम मृत व्यक्तियों की सूची में दर्ज है। इसी कारण उनका पेंशन भुगतान रोक दिया गया है। यह सुनते ही लक्ष्मी सिंह स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे पूरी तरह जीवित हैं और स्वयं बैंक व कार्यालय के समक्ष उपस्थित भी हो सकते हैं।

पीड़ित ने इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, डोभी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में उन्होंने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना, जांच या सत्यापन के उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जो गंभीर प्रशासनिक त्रुटि का उदाहरण है। पेंशन बंद हो जाने से उन्हें दैनिक जरूरतों के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लक्ष्मी सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की अविलंब जांच कर अभिलेखों में सुधार किया जाए और उनकी पेंशन तत्काल बहाल की जाए। साथ ही जिस अवधि की पेंशन रोकी गई है, उसका समस्त लंबित भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि वृद्धावस्था में पेंशन ही जीवनयापन का एकमात्र सहारा है, ऐसे में इस तरह की गलती किसी भी बुजुर्ग के लिए बेहद पीड़ादायक हो सकती है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इसी तरह की अन्य शिकायतें भी प्रखंड कार्यालय तक पहुंच रही हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ इस तरह की भूल उन्हें योजनाओं के लाभ से वंचित कर रही है।

इस मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी लक्ष्मण कुमार ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। दोषी और लापरवाह कर्मियों की पहचान की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित को शीघ्र राहत दी जाएगी।