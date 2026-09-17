पितृपक्ष मेले से पहले गया जंक्शन पर बड़ा चेक, 12 पेंट्री कारों में मिली गड़बड़ी; 1.58 लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, गयाजी। पितृपक्ष मेला शुरू होने से पहले रेलवे ने गया जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों को बेहतर खानपान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। गुरुवार को रेलवे बोर्ड और पूर्व मध्य रेल मुख्यालय के निर्देश पर गया जंक्शन पर पेंट्री कारों का सघन निरीक्षण किया गया। वाणिज्य, आरपीएफ और मैकेनिकल विभाग की संयुक्त टीम ने 12 ट्रेनों की पेंट्री कारों की औचक जांच की।

12 पेंट्री कारों में पहुंची जांच टीम, हर पहलू को परखा फोर्ट्रेस चेक के दौरान टीम ने पेंट्री कारों में उपलब्ध आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। इसके साथ ही साफ-सफाई, भोजन तैयार करने की व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुपालन की भी पड़ताल की गई।

निरीक्षण के दौरान विभिन्न पेंट्री कारों में अनियमितताएं सामने आने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मौके पर ही वसूला गया 1,58,405 रुपये का जुर्माना जांच के दौरान मिली अनियमितताओं के लिए रेलवे की ओर से मौके पर ही कुल 1,58,405 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के बाद पेंट्री कार के मैनेजर और कर्मचारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार साफ-सफाई बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

साथ ही यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने और खानपान व्यवस्था में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी गई। पितृपक्ष मेले में बढ़ेगी यात्रियों की संख्या गयाजी में 25 सितंबर से शुरू होने वाले पितृपक्ष मेले को देखते हुए गया जंक्शन पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री ट्रेनों से गया पहुंचेंगे।

ऐसे में यात्रियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और पेंट्री कारों में स्वच्छता बनाए रखना रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए रेलवे ने पेंट्री कारों की निगरानी तेज कर दी है। दस्तावेज से भोजन तक, फोर्ट्रेस चेक में हुई जांच फोर्ट्रेस चेक के दौरान जांच टीम ने पेंट्री कार में उपलब्ध जरूरी दस्तावेजों के साथ स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया। भोजन तैयार करने और यात्रियों तक पहुंचाने से जुड़े निर्धारित मानकों की भी जांच की गई। जहां अनियमितता मिली, वहां संबंधित पेंट्री कार संचालकों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया।