गया जंक्शन पर डॉग स्क्वायड ने खंगाला चप्पा-चप्पा, पितृपक्ष मेले में सुरक्षा को लेकर RPF अलर्ट

जागरण संवाददाता, गयाजी। पितृपक्ष मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं के गया पहुंचने के साथ ही गया जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरपीएफ पूरी तरह सतर्क है। स्टेशन पर बढ़ती भीड़ के बीच बुधवार की रात अचानक डॉग स्क्वायड के साथ सुरक्षा जांच शुरू हुई तो प्लेटफार्म से लेकर यात्री प्रतीक्षालय तक सुरक्षा कर्मियों की सक्रियता बढ़ गई।

आरपीएफ पोस्ट गया ने सीआरपीएफ डॉग स्क्वायड टीम के सहयोग से स्टेशन परिसर में बम और विस्फोटक पदार्थ की सघन जांच की। डॉग स्क्वायड के प्रशिक्षित कुत्तों के साथ जवानों ने स्टेशन के संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों को बारीकी से खंगाला। हालांकि, जांच के दौरान किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला। प्रवेश-निकास द्वार और सर्कुलेटिंग एरिया भी जांचा सुरक्षा अभियान के दौरान गया जंक्शन के विभिन्न प्लेटफार्मों, यात्री प्रतीक्षालय, प्रवेश एवं निकास द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया और यात्रियों के आवागमन वाले स्थानों की जांच की गई। डॉग स्क्वायड टीम ने संदिग्ध गतिविधियों और वस्तुओं की पहचान के लिए अलग-अलग स्थानों पर जांच की।

भीड़ वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती गई। यात्रियों के सामान और स्टेशन परिसर में रखी वस्तुओं पर भी सुरक्षा कर्मियों की नजर रही। लावारिस सामान पर रही विशेष नजर पितृपक्ष मेले के दौरान स्टेशन पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण लावारिस सामान और संदिग्ध वस्तुओं की जांच को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। अभियान के दौरान स्टेशन परिसर में दिखाई देने वाले लावारिस सामान को भी जांच के दायरे में रखा गया।

आरपीएफ और डॉग स्क्वायड की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर गहन जांच की। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने के बाद स्थिति सामान्य पाई गई। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी तो सुरक्षा भी कड़ी पितृपक्ष मेले के दौरान गया जंक्शन श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार बना हुआ है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में पिंडदानी और यात्री ट्रेन से गया पहुंच रहे हैं। ऐसे में रेलवे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरपीएफ की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए नियमित जांच के साथ संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों की मौजूदगी में चला जांच अभियान डॉग स्क्वायड से हुई जांच के दौरान सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह, निरीक्षक प्रभारी बनारसी यादव, निरीक्षक पंकज यादव, निरीक्षक चंदन कुमार, थानाध्यक्ष शिवकुमार सहित आरपीएफ के अन्य अधिकारी और जवान मौजूद रहे।