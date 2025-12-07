गया जी में 1.08 करोड़ की लागत से बनेंगे 15 नए शौचालय, महिलाओं को मिलेगी विशेष सुविधा

जागरण संवाददाता, गयाजी। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 15 नए अतिरिक्त शौचालयों (Public Toilet in Bihar) के निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इनमें 11 सामुदायिक शौचालय, चार प्रेरणादायक (एस्पिरेशनल) शौचालय और एक पिंक शौचालय शामिल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनके निर्माण पर लगभग 1.08 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। इसी क्रम में शनिवार को नगर आयुक्त कुमार अनुराग की अध्यक्षता में निगम कार्यालय में बैठक हुई। इसमें परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य की गुणवत्ता सर्वोच्च स्तर की हो तथा निर्माण के दौरान सभी तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, बाजार, बस स्टैंड, मंदिर परिसर और स्लम क्षेत्रों में स्वच्छता और जनसुविधा की सबसे अधिक आवश्यकता रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में सामुदायिक शौचालय और प्रेरणादायक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है।

साथ ही प्रत्येक इकाई में साफ-सफाई, जल उपलब्धता, सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट और दिव्यांग के अनुकूल सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त ने स्वच्छता पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण कर निर्माण कार्य तीन से चार दिनों में शुरू कराया जाए।