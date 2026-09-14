वर्ल्ड क्लास शहर बनेगा गयाजी, मंत्री विजय सिन्हा ने किया 2 दिवसीय इंफ्रा बिल्ट एक्सपो का उद्घाटन

जागरण संवाददाता, गयाजी। जिला आर्किटेक्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में 2 दिवसीय इंफ्रा बिल्ट एक्सपो-2026 का उद्घाटन सोमवार को एक निजी होटल के सभागार में प्रभारी मंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्जवलित कर किया। एक्सपो में भवन निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां अपने उत्पाद, तकनीक और सेवाओं की जानकारी दे रही हैं।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह एक्सपो बिहार के बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर को पेश करने का माध्यम है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। हमारा काम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं, बल्कि ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है, जो लंबे समय तक लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके।

मंत्री ने कहा कि गया विश्व के आध्यात्मिक मानचित्र पर अपनी अलग पहचान रखता है। विष्णुपद मंदिर और बोधगया जैसी ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक विरासत के कारण यहां हर वर्ष बड़ी संख्या में देश-विदेश से लोग पहुंचते हैं, इसलिए गयाजी को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए सुनियोजित विकास की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि आर्किटेक्ट का काम केवल भवन का नक्शा बनाना नहीं है। वह विचारों और कल्पनाओं को जमीन पर उतारकर शहर को सुंदर और व्यवस्थित स्वरूप देता है। लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने में आर्किटेक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है।

ठेकेदारी व रंगदारी से बिहार का विकास संभव नहीं प्रभारी मंत्री ने कहा कि बेलागंज विधायक के तरफ इशारा करते हुए कहा कि बिहार का विकास ठेकेदारी और रंगदारी से नहीं होगा। राजनीति इशारा करते हुए मंत्री ने कहा कि हम लोग दीपक जलाने वाले हैं, जो दीपक को बुझाते है, उनका परिवार भी बूझ रहा है।

उन्होंने कहा कि इंजीनियर की भूमिका बहुआयामी होती है। अच्छे कार्यों के लिए नियम के अनुसार सहयोग किया जाएगा। बाधाओं को दूर करने का प्रयास एक सेवक के रूप में किया जाएगा। स्मार्ट अर्बन प्लानिंग पर दें विशेष ध्यान विजय सिन्हा ने आर्किटेक्ट और इंजीनियरों से स्मार्ट एवं अर्बन प्लानिंग पर विशेष ध्यान देने की अपील की। प्रकृति संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति मानव की जरूरतों को पूरा करने का उपहार देती है। इसे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है।

टिकने वाला निर्माण हो : मनोरमा देवी बेलागंज विधायक मनोरमा देवी ने कहा कि नीतीश व एनडीए सरकार के कार्यकाल में गया के विकास के लिए काफी काम हुए हैं। इंजीनियर ऐसी इमारतों और निर्माण तकनीक को बढ़ावा देंगे। जाेर देकर कहा कि ठेकेदारी के बदौलत यहां तक पहुंचे हैं।

विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी : रोमित कुमार अतरी विधायक रोमित कुमार ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और संरक्षण का ध्यान रखना भी जरूरी है।

गयाजी की विकास में आर्किटेक्ट की हो भागीदारी सेंट्रल बिहार चैंबर आफ कामर्स के संरक्षक कौशलेंद्र प्रताप ने कहा कि गयाजी की विकास योजनाओं में स्थानीय आर्किटेक्ट एसोसिएशन का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। थ्री पी पर करें काम आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्लेटफॉर्म, पीपल्स और प्रोडक्ट यानी थ्री-पी माडल के आधार पर ही विकसित गया का निर्माण संभव है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए तकनीक, लोगों की भागीदारी और बेहतर उत्पाद तीनों का संतुलन जरूरी है।

अपना गया, सुंदर गया में सबकी भागीदारी जरूरी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार सिन्हा ने कहा कि एक्सपो का उद्देश्य गया के लोगों को भवन निर्माण से जुड़ी आधुनिक तकनीक और उत्पादों से अवगत कराना है। किसी भी शहर की पहचान उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। गया में विष्णुपद मंदिर और बोधगया जैसे दो अद्भुत हेरिटेज हैं।