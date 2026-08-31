बिहार बास्केटबॉल चैंपियनशिप: गयाजी की लड़कियों ने रचा इतिहास, लड़कों ने भी जीता कांस्य पदक

जागरण संवाददाता, गयाजी। 13वीं यूथ बिहार राज्य बास्केटबॉल चैंपियनशिप में गयाजी की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

फाइनल मुकाबले में गया की खिलाड़ियों ने एकतरफा अंदाज में मुजफ्फरपुर को 42-18 के बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के दौरान टीम का दबदबा ऐसा रहा कि उसे पूरे टूर्नामेंट में एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा।

लीग चरण से ही दिखा दबदबा: गया की बालिका टीम ने प्रतियोगिता के लीग चरण में शानदार शुरुआत की। टीम ने भोजपुर, बांका, भागलपुर और दरभंगा की टीमों को हराकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। खिलाड़ियों ने हर मुकाबले में बेहतरीन टीमवर्क, अनुशासन और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। लगातार जीत के बाद टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में पटना को हराया: सेमीफाइनल मुकाबले में गया की टीम का सामना पटना से हुआ। खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए पटना को शिकस्त दी और फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल की जीत के बाद टीम का मनोबल और बढ़ गया। फाइनल में भी खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी।

फाइनल में मुजफ्फरपुर पर बड़ी जीत: खिताबी मुकाबले में गया और मुजफ्फरपुर की टीमें आमने-सामने थीं। गया की खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल और तेज खेल का प्रदर्शन करते हुए मुजफ्फरपुर को लगातार दबाव में रखा। अंततः गया ने 42-18 से मुकाबला जीतकर बिहार चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए टीम ने अपनी श्रेष्ठता साबित की। अवंतिका बनीं टूर्नामेंट की एमवीपी: गया की खिताबी सफलता में पूरी टीम का योगदान रहा। वहीं अवंतिका ने प्रतियोगिता के दौरान अपने शानदार प्रदर्शन से विशेष पहचान बनाई। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें एमवीपी-मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि उनके साथ-साथ गया के बास्केटबॉल के लिए भी गौरव का विषय है। ये खिलाड़ी बनीं बिहार चैंपियन: गया की चैंपियन बालिका टीम में कप्तान अदिति, अवंतिका, खुशी, डाली, आयुषी, विधुषी, दिव्या, तोबा, फैजा, मिताली, अदिति और सुप्रिया शामिल रहीं। खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। बालक टीम ने भी जीता कांस्य: इसी प्रतियोगिता में गया की बालक टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। बालक टीम ने भी कई कड़े मुकाबलों में अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया।