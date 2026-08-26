भैंस किसकी? गया में मालिकाना हक का विवाद पहुंचा IG विकास वैभव तक, DNA और ईयर टैग से खुलेगा राज

जागरण संवाददाता, गयाजी। अतरी प्रखंड में एक भैंस के मालिकाना हक को लेकर दो गांवों के लोगों के बीच ऐसा विवाद खड़ा हो गया है कि मामला मगध रेंज के आईजी तक पहुंच गया। असढ़िया गांव के सूरज यादव और नौरंगा गांव के प्रकाश मांझी एक ही भैंस पर अपना-अपना दावा कर रहे हैं। मामले की जांच का जिम्मा ग्रामीण एसपी को सौंपा गया है।

एक भैंस, दो दावेदार; आईजी तक पहुंचा मामला प्रकाश मांझी समेत कई ग्रामीण मंगलवार को आईजी विकास वैभव से मिले। आईजी ने बताया कि सूरज यादव और प्रकाश मांझी भैंस पर दावा कर रहे हैं। इसी कारण पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर भैंस और उसके बच्चे की डीएनए जांच कराने की बात भी सामने आई है। तीन महीने पहले चोरी का दावा, घर के खूंटे पर मिली भैंस प्रकाश मांझी का दावा है कि करीब तीन महीने पहले उनकी भैंस चोरी हो गई थी। उन्होंने बताया कि भैंस को महाचक से खरीदा गया था। बाद में असढ़िया गांव से करीब पांच गांव की दूरी तय कर वही भैंस उनके घर के खूंटे पर पहुंच गई। इसी आधार पर वह भैंस को अपनी बता रहे हैं।

डीएनए नहीं, ईयर टैग से मिल सकती है असली जानकारी जिला पशुपालन पदाधिकारी सुनील राय के अनुसार पशु का डीएनए मालिकाना हक साबित नहीं करता, बल्कि उससे उसके जैविक परिवार की जानकारी मिल सकती है। पशु के स्वामित्व की जानकारी के लिए भारत पशुधन पोर्टल महत्वपूर्ण है। यदि भैंस के कान में ईयर टैग लगा है तो उसके नंबर से दर्ज मालिक की जानकारी मिल सकती है। पशुओं का 'आधार' है ईयर टैग पशुपालन पदाधिकारी ने ईयर टैग को पशुओं का आधार कार्ड बताया। इसके जरिए पशु के पंजीकृत मालिक की जानकारी हासिल की जा सकती है। ऐसे में जांच में भैंस का ईयर टैग इस पूरे विवाद का सबसे अहम सुराग साबित हो सकता है।