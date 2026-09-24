गया के आमस में 8 ASI बने SI, DSP ने कंधे पर लगाए स्टार; सामने आई पूरी लिस्ट

संवाद सूत्र,आमस(गया)। आमस थाना परिसर में गुरुवार को पुलिस पदाधिकारियों की पदोन्नति को लेकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शेरघाटी डीएसपी संदीप कुमार ने पदोन्नत हुए पुलिस पदाधिकारियों को बधाई दी।

आमस थाना में पदस्थापित आठ सहायक अवर निरीक्षकों को अवर निरीक्षक (एसआई) पद पर पदोन्नति मिली है। इस अवसर पर थाना परिसर में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों ने खुशी जताई।

डीएसपी ने कंधे पर लगाए स्टार

पदोन्नति पाने वाले पदाधिकारियों में अभय कुमार, बजरंगी सिंह, मुकेश कुमार, भीम पासवान, संजीव कुमार, ओमप्रकाश गोंड, चंदन नट और बिजेंद्र प्रसाद शामिल हैं।

डीएसपी संदीप कुमार ने सभी के कंधे पर स्टार लगाकर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पदोन्नति के साथ पुलिस पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं।

ईमानदारी से ड्यूटी करने की दी सलाह

डीएसपी ने सभी नवपदोन्नत अवर निरीक्षकों से ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ पुलिसिंग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करना चाहिए।

जनता के साथ बेहतर समन्वय रखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में थानाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।