जीविका सभा में बिना अनुमति लोजपा का प्रचार, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर FIR की मांग

संवाद सूत्र, फतेहपुर (गया)। विधानसभा चुनाव के बीच फतेहपुर प्रखंड में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर सोमवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। गंगा जीवन महिला ग्राम संगठन, चमरुचक, डुमरी चट्टी पंचायत की अध्यक्ष कपुरवा देवी, बिजली देवी एवं सचिव रीता देवी ने थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिए गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि बीते एक नवम्बर को जीविका समूह की महिलाओ के साथ रंगोली, मेहंदी, शपथ कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच मतदाता जागरूकता अभियान के नाम पर कुछ लोग बिना अनुमति के लोजपा प्रत्यासी का पर्चा बाटने लगा। इसमें कुछ प्रत्याशी समर्थक भी शामिल थे जिन्होंने चुनावी चर्चा और प्रचार संबंधी बातें कीं।

आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन संगठन का आरोप है कि यह कार्यक्रम प्रशासनिक अनुमति के बिना किया गया, जिससे आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। महिला संगठन ने पुलिस प्रशासन से इस मामले की जांच कर दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।