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गयाजी की फल्गु नदी में सालभर बहेगी जलधारा? केंद्र सरकार ने तैयार किया ब्लू प्रिंट

By Subhash Kumar Edited By: vyas Chandra
Updated: Fri, 21 Aug 2026 10:09 AM (IST)

केंद्र सरकार ने गयाजी की मोक्षदायिनी फल्गु नदी के पुनर्जीवन का ब्लू प्रिंट तैयार किया है, जिससे सालभर जलधारा बहने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे समग्र विकास और धार्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।

बैठक में केंद्रीय मंत्री नित‍िन गडकरी के साथ जीतन राम मांझी। सौ-एक्‍स

बैठक में केंद्रीय मंत्री नित‍िन गडकरी के साथ जीतन राम मांझी। सौ-एक्‍स

HighLights

  1. फल्गु नदी पुनर्जीवन का ब्लू प्रिंट तैयार, सालभर बहेगी जलधारा।

  2. केंद्रीय मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में कार्ययोजना पर हुई चर्चा।

  3. गयाजी के समग्र विकास और धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।

जागरण संवाददाता, गयाजी। मोक्षदायिनी फल्गु (निरंजना) नदी के पुनर्जीवन को लेकर केंद्र सरकार स्तर पर पहल तेज हो गई है।

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने फल्गु नदी की उड़ाही और उसमें जलधारा लाने की दिशा में हुई पहल पर प्रसन्नता जताते हुए इसे गयाजी के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे ब्लू प्रिंट पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हुई है। जल्द ही फल्गु नदी की उड़ाही का कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पितृपक्ष के पहले फल्गु नदी को लेकर यह पहल गयाजीवासियों के लिए अच्छी खबर है। पुराने मान्यताओं और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण फल्गु में स्वाभाविक रूप से सालोंभर धाराप्रवाह पानी रहना कठिन माना जाता रहा है।

इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से नदी में जलधारा लाने का संकल्प पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

नदियों को भी जोड़ने की तैयारी

जीतन राम मांझी ने कहा कि गयाजी के समग्र विकास के लिए जिस तरह सड़कों को जोड़ने का काम किया गया है, उसी तरह अब नदियों को जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि फल्गु नदी के पुनर्जीवन से धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। गयाजी देश-दुनिया में पिंडदान और तर्पण के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है।

पितृपक्ष के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु फल्गु नदी के तट पर पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, फल्गु नदी के पुनर्जीवन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई।

बैठक में नदी की उड़ाही सहित आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गयाजी का समग्र विकास प्राथमिकता में है।

पेयजल और पर्यटन को भी मिलेगा लाभ

सांसद प्रतिनिधि ई. नंदलाल मांझी ने कहा कि फल्गु नदी गया जिले के लिए जीवनदायिनी है। नदी में सालभर पानी रहने से धार्मिक अनुष्ठानों के साथ शहरवासियों को पेयजल की समस्या से भी राहत मिल सकती है।

इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि जनहित और लोकहित को ध्यान में रखते हुए फल्गु नदी के पुनर्जीवन के लिए हरसंभव प्रयास जारी रहेगा।