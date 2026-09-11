गया में रामनंदी होटल्स से जुड़े पांच ठिकानों पर ED की छापामारी, 131.79 करोड़ के लोन मामले से जुड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गयाजी। शुक्रवार की अल सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अलग-अलग टीमों ने गया और बोधगया में रामनंदी होटल्स एंड रिसार्ट्स लिमिटेड से जुड़े पांच ठिकानों पर छापामारी की। मानपुर, बोधगया, कालीबाड़ी, नूतन नगर और काटन मिल्स समेत अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई।

बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का मामला सूत्रों के अनुसार, ईडी की यह कार्रवाई 131.79 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में की जा रही है। हालांकि, छापामारी और मामले से जुड़े आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

85 करोड़ के लोन में 58 करोड़ डायवर्ट करने का आरोप सूत्रों के मुताबिक मामले में करीब 85 करोड़ रुपये के लोन में से 58 करोड़ रुपये डायवर्ट किए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इसी मामले में सीबीआई ने पहले केस दर्ज किया है। ईडी की कार्रवाई उसी केस को आधार बनाकर किए जाने की बात सामने आ रही है।

कंपनी से जुड़े लोगों के घर और दफ्तरों पर जांच ईडी की टीमों ने रामनंदी ग्रुप से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मियों के आवास व कार्यालयों को कार्रवाई के दायरे में लिया है। टीमों की ओर से दस्तावेज, वित्तीय कागजात और अन्य रिकॉर्ड खंगाले जाने की जानकारी सामने आई है।

अखौरी गोपाल और मिथिलेश राय के ठिकानों पर भी पहुंची टीम जानकारी के मुताबिक गया शहर के चांदचौरा में अखौरी गोपाल के आवास और बोधगया के अमर बिगहा गांव में मिथिलेश राय के आवास पर भी ईडी की टीम ने छापामारी की। दोनों स्थानों पर अधिकारियों ने कागजात और अन्य रिकॉर्ड की जांच की।