गया जंक्शन पर एक घंटे से अधिक खड़ी रही भुवनेश्वर-नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, गार्ड बोगी में प्रेशर नहीं बनने से आई खराबी

जागरण संवाददाता, गयाजी। गया जंक्शन पर बुधवार की शाम 12281 भुवनेश्वर-नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस गार्ड बोगी में प्रेशर नहीं बनने के कारण एक घंटे से अधिक देर तक खड़ी रही। खबर लिखे जाने तक ट्रेन गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर ही खड़ी थी। तकनीकी खराबी के बाद गार्ड बोगी को बदलने की प्रक्रिया रेलकर्मियों ने शुरू की।

रात 8:01 बजे गया पहुंची दुरंतो वेयर माई ट्रेन के अनुसार, दुरंतो एक्सप्रेस बुधवार शाम करीब 8:01 बजे गया जंक्शन पहुंची और प्लेटफॉर्म संख्या एक पर रुकी। इसके बाद गार्ड बोगी में प्रेशर नहीं बनने की जानकारी सामने आई। सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया। खराब गार्ड बोगी हटाने का काम शुरू गार्ड बोगी में तकनीकी खराबी की जानकारी मिलने के बाद उसे हटाकर दूसरी गार्ड बोगी लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। रेलकर्मियों की टीम तकनीकी खराबी को दूर करने और ट्रेन को सुरक्षित तरीके से रवाना करने में जुटी रही। अप लाइन की ट्रेनों का बदला प्लेटफॉर्म दुरंतो एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर खड़े रहने के कारण अप लाइन से गुजरने वाली अन्य ट्रेनों के परिचालन में बदलाव करना पड़ा। इस दौरान अप लाइन की ट्रेनों को प्लेटफॉर्म संख्या दो से संचालित किया गया।

परिचालन और कैरिज विभाग की टीम मौके पर रेल सूत्रों के अनुसार, गार्ड बोगी बदलने का काम परिचालन विभाग के अधिकारियों के साथ कैरिज एंड वैगन विभाग के अधिकारी और रेलकर्मी कर रहे थे। तकनीकी कार्य को पूरा करने के लिए टीम मौके पर मौजूद रही।