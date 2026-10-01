गया में अकेली रह रही मूक-बधिर महिला का घर में मिला शव, हत्या और दुष्कर्म की आशंका

संवाद सूत्र, मानपुर। गया जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मल्लाह टोली रेलवे किनारे स्थित लक्ष्मी स्थान के पास गुरुवार को घर में 45 वर्षीय महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान गोंगी देवी पति स्व. कृष्णा साव के रूप में हुई है। मृतक महिला गूंगी और बहरी थी। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। दोनों टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मौके पर सिटी एसपी अभिनव कुमार व एसडीपीओ अभिनव, थानाध्यक्ष देवराज इंद्र समेत पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।

घर का लकड़ी का दरवाजा कमजोर परिजनों के अनुसार गोंगी देवी घर में अकेली रहती थीं। उनकी कोई संतान नहीं थी । करीब तीन वर्ष पूर्व उनके पति की बीमारी से मौत हो गई थी। परिवार के राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि घर का लकड़ी का दरवाजा कमजोर था। आशंका है कि अज्ञात लोग घर में घुसे और घटना को अंजाम देने के बाद सामान लेकर फरार हो गए।