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गया में अकेली रह रही मूक-बधिर महिला का घर में मिला शव, हत्या और दुष्कर्म की आशंका

By neeraj kumar Edited By: Nishant Bharti
Published: Thu, 01 Oct 2026 01:38 PM (IST)

गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक 45 वर्षीय मूक-बधिर महिला का शव उसके घर में मिला है। पुलिस हत्या ...और पढ़ें

घर में मिला शव

घर में मिला शव

HighLights

  1. गया में 45 वर्षीय मूक-बधिर महिला का शव मिला।

  2. पुलिस हत्या और दुष्कर्म की आशंका पर जांच कर रही।

  3. डॉग स्क्वायड और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए।

संवाद सूत्र, मानपुर। गया जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मल्लाह टोली रेलवे किनारे स्थित लक्ष्मी स्थान के पास गुरुवार को घर में 45 वर्षीय महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान गोंगी देवी पति स्व. कृष्णा साव के रूप में हुई है। मृतक महिला गूंगी और बहरी थी। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वायड और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। दोनों टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मौके पर सिटी एसपी अभिनव कुमार व एसडीपीओ अभिनव, थानाध्यक्ष देवराज इंद्र समेत पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।

घर का लकड़ी का दरवाजा कमजोर 

परिजनों के अनुसार गोंगी देवी घर में अकेली रहती थीं। उनकी कोई संतान नहीं थी । करीब तीन वर्ष पूर्व उनके पति की बीमारी से मौत हो गई थी। परिवार के राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि घर का लकड़ी का दरवाजा कमजोर था। आशंका है कि अज्ञात लोग घर में घुसे और घटना को अंजाम देने के बाद सामान लेकर फरार हो गए।

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घटनास्थल पर कपड़े बिखरे मिलने के कारण स्थानीय लोगों में दुष्कर्म की भी चर्चा रही। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सिटी एसपी अभिनव कुमार ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

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