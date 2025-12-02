गया में अचानक CNG ट्रक से होने लगा गैस रिसाव, गाड़ी छोड़कर भागा ड्राइवर; लोगों में मची अफरातफरी 

कुछ ही पलों में तेज गैस की गंध फैलते ही इलाके के लोगों में डर का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीण अपने-अपने घरों को छोड़कर बाहर की ओर भागने लगे। लोगों के चेहरे पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बताया गया कि गैस लीक होते ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई।

संवाद सूत्र, डोभी। मंगलवार को गया–डोभी मुख्य सड़क मार्ग पर वकीलगंज के पास उस समय अफरातफरी मच गई जब एक सीएनजी ट्रक से अचानक गैस लीक होने लगी।

घटना की जानकारी ग्रामीणों ने तत्काल डोभी थाना को दी। सूचना मिलते ही डोभी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही अग्निशमन विभाग को सूचना दिया।

इस बीच लगभग पंद्रह मिनट तक लगातार सीएनजी लीक होती रही, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत बनी रही। मौके पर कुछ स्थानीय युवकों ने साहस दिखाते हुए ट्रक के पास पहुंचकर लीकेज बिंदु को बंद करने का प्रयास किया।

अपनी जान जोखिम में डालते हुए उन्होंने गैस लीक को सफलतापूर्वक रोक दिया। उनकी त्वरित पहल से बड़ी दुर्घटना टल गई। लीकेज बंद होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और अपने-अपने घरों की ओर लौटे।

बताया जाता है कि यह ट्रक इंडियन ऑयल अडाणी बंधुआ प्लांट से सीएनजी भरकर शेरघाटी स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप की ओर जा रहा था। तभी वकीलगंज के पास तकनीकी खराबी के कारण गैस लीक होने लगी।

बाद में पुलिस ने दूसरे चालक की मदद से ट्रक को शेरघाटी पेट्रोल पंप की ओर भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ट्रक चालक की तलाश भी जारी है।