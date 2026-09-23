संवाद सूत्र, बेलागंज (गया)। बेलागंज थाना क्षेत्र की चिरैला पंचायत के मुखिया जितेंद्र कुमार का हथियार के साथ रील बनाते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद बेलागंज थाने की पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

वीड‍ियो में मुख‍िया काले रंग की बनियान पहने एक भोजपुरी गाने पर पूरे एक्‍शन में दिख रहा है। इस दौरान एक बार आने और एक बार जाने का दृश्‍य वीड‍ियो में है।

थानाध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने की सूचना पुलिस को मिली थी।

वीड‍ियो में पिस्‍टल के साथ दिख रहे

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति हथियार जैसा दिखने वाले सामान के साथ रील बनाते हुए नजर आ रहा है। जांच के दौरान वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान चिरैला पंचायत के मुखिया जितेंद्र कुमार के रूप में की गई।