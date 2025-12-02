बदल गया बोधगया का ट्रैफिक प्लान! महाबोधि मंदिर की ओर बिना पास कोई वाहन नहीं—जानें पूरा मार्ग परिवर्तन
बोधगया में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। महाबोधि मंदिर की ओर अब बिना पास के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय मंदिर के आसपास बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। श्रद्धालुओं से नए नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया है ताकि उन्हें मंदिर तक पहुंचने में असुविधा न हो और यातायात सुचारू रूप से चल सके।
जागरण संवाददाता, गयाजी। बोधगया में 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 20वें इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग समारोह के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर व्यापक बदलाव किए हैं। कालचक्र मैदान में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में 22 देशों से लगभग 20 हजार विशिष्ट व अति–विशिष्ट श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। भीड़ और सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए पूरे बोधगया क्षेत्र में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया है, जो 12 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
इन रास्तों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
- नोड-01 से महाबोधि मंदिर एवं कालचक्र मैदान की ओर बड़ी गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित।
- एम्बेसी मोड़ से महाबोधि मंदिर की ओर बिना पास कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा।
- वर्मा मोड़ से महाबोधि मंदिर की ओर भी बिना पास प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- राजापुर मोड़ से दक्षिण बोधगया की ओर बड़ी गाड़ियों का प्रवेश रोका गया है, हालांकि पच्छट्टी मोड़ से सुजातागढ़ नदी पार करने वाली बड़ी गाड़ियों को छूट दी गई है।
- बर्मा मोड़ से महाबोधि मंदिर की ओर बड़ी गाड़ियों का प्रवेश नहीं होगा।
वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग
घूघरीटांड़ रीभर साइड से आने वाले वाहन राजापुर मोड़ से मुड़कर सुजाता बाईपास होते हुए नोड-01 या दोमुहान जा सकते हैं।
दोमुहान एवं नोड-01 से आने वाले वाहन राजापुर मोड़ से रीभर साइड रोड के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे।
एम्बेसी मोड़ से वर्मा मोड़ तक कहीं भी अनावश्यक वाहन पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
यहां लगाए गए बैरियर
- बर्मा मोड़ (महाबोधि मंदिर मार्ग)
- चिल्ड्रेन पार्क के सामने (पश्चिम महाबोधि मंदिर रोड)
- एम्बेसी मोड़
- बिरला धर्मशाला
- पच्छहट्टी मोड़
- म्यूजियम
- महाबोधि सोसायटी (श्रीलंका मोनेस्ट्री)
- कालचक्र मैदान गेट नं.-5, नं.-8 और नं.-9
- पानी टंकी
- बांग्लादेश मोनेस्ट्री
इन सभी स्थानों पर बैरिकेटिंग और ड्रॉप गेट लगाए गए हैं।
कहां होगी पार्किंग?
यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निम्नलिखित पार्किंग स्थल तय किए गए हैं—
- नोड-01 से दक्षिण पार्किंग स्थल
- मगध विश्वविद्यालय कैंपस
- चिल्ड्रेन पार्क के निकट पार्किंग
- नोड-02 के पास
- कालचक्र मैदान गेट नं.-02 के सामने कब्रिस्तान की खाली जमीन (सरकारी/वीआईपी वाहनों के लिए)
वीआईपी आगमन के दौरान निर्धारित वैकल्पिक मार्ग
वीवीआईपी मूवमेंट के समय एम्बेसी मोड़ से महाबोधि मंदिर की ओर वाहनों की रोक के चलते आम श्रद्धालुओं के लिए दो वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं
एम्बेसी मोड़ → मियां विगहा → कालचक्र मैदान गेट नं.-08 (ध्यान: मार्ग में स्पीड ब्रेकर अधिक हैं)
नोड-01 → ट्रेगर मोनेस्ट्री मोड़ → स्टार होटल के पहले → कालचक्र गेट नं.-09
कुल मिलाकर, प्रशासन का यह अस्थायी ट्रैफिक प्लान कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से अपील है कि वे निर्धारित रूट का पालन करें और सहयोग दें।
