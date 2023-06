प्रधानमंत्री कौन? भूल गए BJP सांसद, नीतीश कुमार को बताया PM; कभी थे बिहार CM के काफी करीबी

Bihar Politics गया जंक्शन पर रांची-पटना वंदे भारत ट्रेन के स्वागत के दौरान भाजपा सांसद ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बता दिया। हालांकि कुछ देर बाद उनके पास खड़े नेता ने उन्हें टोका तो उन्होंने सुधार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। अब उनके फिसली जुबान का वीडियो वायरल हो रहा है। उनके इस बयान पर बिहार में चर्चा तेज हो गई है।

Bihar Politics: भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने बताया नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री

Your browser does not support the audio element.

गया, जागरण संवाददाता। गया जंक्शन पर रांची-पटना वंदे भारत ट्रेन के स्वागत के लिए पहुंचे औरंगाबाद से भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह की जुबान फिसल गई। भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम ले लिया। भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसल गई। वे ट्रेन के परिचालन के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह नीतीश कुमार का नाम ले लिया। वहीं, मौके पर मौजूद गया के भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश चिंटू ने टोका तो उन्होंने तत्काल अपनी गलती सुधारी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। भाजपा सांसद के जुबान फिसलने का एक वीडियो भी सामने आया है। जिससे उनके बयान पर सियासत तेज हो गई। बता दें कि हाल ही में नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक हुई है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरोध में विपक्षी पार्टियां गोलबंद होने जुटी। इस महाबैठक के बीच चर्चा यह भी चली कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। अब भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह की फिसली जुबान से सियासत गर्म है। कभी नीतीश के करीबी सहयोगी रह चुके हैं सुशील संयोग से सुशील कुमार सिंह पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने 1998 में समता पार्टी के टिकट पर पहली बार अपनी सीट जीती थी और 2009 में जद (यू) के उम्मीदवार के रूप में औरंगाबाद से चुनाव जीता था। सुशील सिंह लोकसभा चुनाव से पहले 2014 में भाजपा में शामिल हो गए।

Edited By: Roma Ragini