Bihar Inter Practical Exam 2026: गया में इंटर प्रायोगिक परीक्षा की तैयारियां जोरों पर, 1.44 लाख छात्र होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, गयाजी। जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 12 वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश पर जिले में प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जा रहा है, जिसके लिए शहर सहित 24 प्रखंडों के कुल 303 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

इन केंद्रों पर 1,44,012 परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होंगे। प्रायोगिक परीक्षा के सफल संचालन को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षा से संबंधित सभी आवश्यक सामग्री बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कार्यालय में उपलब्ध करा दी गई है।

वाहनों से सामग्री लेकर विद्यालयों तक पहुंचा रहे यहां से परीक्षा केंद्र वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या नामित शिक्षक अपने-अपने केंद्रों के लिए सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। कई शिक्षक टेंपो, ओटो या अन्य निजी वाहनों से सामग्री लेकर विद्यालयों तक पहुंचा रहे हैं।

जिला शिक्षा कार्यालय में सामग्री लेने के लिए शिक्षकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि अलग-अलग विषयों की सामग्री कई स्थानों पर रखी होने के कारण उन्हें स्वयं खोज-बीन करनी पड़ रही है, जिससे काफी समय लग रहा है।

इसके बावजूद सभी शिक्षक समय पर सामग्री लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं, ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। सभी केंद्राधीक्षकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्रायोगिक परीक्षा के दौरान पारदर्शिता और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी केंद्राधीक्षकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग कर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना होगा, जिसके आधार पर उन्हें अंक दिए जाएंगे। यह परीक्षा बोर्ड परीक्षा का अहम हिस्सा मानी जाती है और इसके अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे।