Belaganj vidhan sabha Chunav Result: बेलागंज में आरजेडी बनाम जेडीयू, क्या होंगे इस बार के नतीजे LIVE Updates

डिजिटल डेस्क, बेलागंज विधानसभा (गया)। गया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली बेलागंज विधानसभा सीट (Araria Vidhan sabha Chunav result) पर इस बार के चुनाव में कुल 12 प्रत्याशी सियासी रण में हैं। यहां 1962 में हुए चुनाव में कांग्रेस के रामेश्वर मांझी विधायक बने थे। 2020 में यहां से आरजेडी के सुरेन्द्र प्रताप यादव विजयी रहे थे। सुरेन्द्र प्रताप 1990 से लगातार विधायक रहे। उनके 2024 में सांसद चुने जाने के बाद हुए उपचुनाव में जेडीयू की मनोरमा ने जीत हासिल की थी।