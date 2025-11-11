Language
    East Champaran news: छतौनी में भाजपा के प्रतीक चिह्नवाले वोटर स्लिप के साथ दो गिरफ्तार

    By Sanjay K Upadhyay Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:57 PM (IST)

    मोतिहारी के छतौनी में भाजपा के प्रतीक चिह्न वाली वोटर स्लिप के साथ दो लोग गिरफ्तार किए गए। उन पर आरोप है कि वे मतदाताओं को पार्टी का प्रतीक चिह्न और प्रत्याशी के फोटो वाली मतदाता सूची बांट रहे थे। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    Motihari crime : पुलिस गिरफ्त में आरोपित। जागरण

    संवाद सहयोगी, मोतिहारी । मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के छतौनी थानाक्षेत्र के बरियारपुर से दो लोगों को भाजपा के प्रतीक चिह्न व मोतिहारी विधानसभा के प्रत्याशी के तस्वीर वाली पर्ची के साथ मंगलवार को दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

    पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि गिरफ्तार किए जानेवालों में बड़ा बरियारपुर निवासी बिट्टू कुमार व उमेश साह शामिल हैं। दोनों पर आरोप है कि ये लोग मतदान केंद्र संख्या 216 व 217 के मतदाताओं को पार्टी का प्रतीक चिह्न, पार्टी का नाम व प्रत्याशी के फोटो सहित मतदाता सूची बांट रहे थे।

    इससे संबंधित एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा था। उस वीडियो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अपने एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया था। इस बीच पुलिस को जैसे इस वीडियो की जानकारी मिली, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को उनके घरों से गिरफ्तार किया।

    जांच के दौरान उनके पास से चुनाव से संबंधित उपरोक्त कागजात मिले। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के साथ कार्रवाई की गई है। दो गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

    वोटर लिस्ट से नाम गायब देख निराश लौटे मतदाता

    संग्रामपुर । प्रखंड के मधुबनी दुबे टोला में बूथ संख्या बारह पर एक दर्जन से अधिक मतदाता वोट देने पहुंचे, लेकिन सूची से नाम गायब था। इस पर ग्रामीण मतदान केंद्र से बाहर आकर काफी आक्रोशित हो गए। ग्रामीण मुकेश दुबे,हरिंदर भगत,शशिकांत दुबे,अरुण यादव,सरोज देवी,रामेश्वर दुबे आदि ने बताया कि पिछले विधानसभा और पंचायत चुनाव में उन्होंने मतदान किया था।

    लेकिन इस बार उनका नाम मतदाता सूची से गायब है। यह काम जान बूझकर बीएलओ अलमान अंसारी के द्वारा किया गया है। हर चुनाव में उसका यहीं काम है।एक न एक आदमी का नाम जरूर काट देता है।पिछली बार भी एक आदमी का नाम काट दिया था। जिसकी शिकायत प्रखंड कार्यालय में की गई थी तो बीडीओ के सामने माफ़ी मांग कर आगे गलती नहीं करने का आश्वासन दिया। लेकिन इस बार फिर से अधिक संख्या में लोगों का नाम काट दिया है।


