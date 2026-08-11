मोतिहारी में कोर्ट की कस्टडी से चकमा देकर भागे तीन सगे भाई, सुरक्षा पर उठे सवाल
मोतिहारी व्यवहार न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद जेल भेजे जाने से पहले तीन सगे भाई कस्टडी से फरार हो गए। इस घटना से न्यायालय की सुरक्षा व्य ...और पढ़ें
HighLights
मोतिहारी कोर्ट से तीन सगे भाई फरार हुए।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद भागे आरोपी।
न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल।
संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। मोतिहारी व्यवहार न्यायालय में उस समय हड़कंप मच गया जब जेल भेजे जाने की तैयारी के बीच तीन सगे भाई कोर्ट की कस्टडी से चकमा देकर फरार हो गए।
आत्मसमर्पण के बाद जमानत याचिका खारिज हुई और कुछ ही देर में तीनों आरोपियों के गायब होने से न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में आ गई।
आत्मसमर्पण के बाद पलटी बाजी
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधुबनीघाट निवासी मुर्शी साह, हरि साह और हरेंद्र साह ने सोमवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। उनके अधिवक्ता ने आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया, जिस पर सुनवाई हुई।
जमानत खारिज, फिर कस्टडी से फरार
न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार नहीं की और तीनों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी दौरान कस्टडी तैयार किए जाने के समय तीनों भाई सुरक्षाकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गए। काफी देर तक परिसर और आसपास तलाश की गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला।
पीठ लिपिक ने दर्ज कराई प्राथमिकी
घटना को गंभीर मानते हुए न्यायालय के पीठ लिपिक जितेंद्र कुमार ने मंगलवार को नगर थाना में आवेदन दिया। आवेदन के आधार पर तीनों फरार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
कोर्ट की कस्टडी से आरोपियों का भाग निकलना न्यायिक सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। घटना की सूचना तत्काल पीठासीन पदाधिकारी को दी गई और पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया।
पुलिस बोली-जल्द होंगे गिरफ्तार
नगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। फरार तीनों आरोपियों की तलाश जारी है और पुलिस का दावा है कि उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।