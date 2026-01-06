East Champaran News: सन्मुख देखा शंकर... मन हुआ शिवाला... आस्था को अमरत्व देने पहुंचा डमरूवाला

संजय कुमार उपाध्याय, मोतिहारी । हर मन में महादेव हैं। मन शिवाला है तो फिर मुख पर बस डमरूवाले की जय-जयकार है। जय श्रीराम ... सियाराम, जय राम, जय-जय राम हैं। पूर्वी चंपारण के कण-कण में उत्साह है, आस्था का उत्कर्ष है।

यहां के कल्याणपुर प्रखंड के कैथवलिया की प्रणम्य मिट्टी में अब माता जानकी व देव तत्वों के नाम की मिठास है। राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर रची-बसी 120 एकड़ क्षेत्रफलवाली यह धरा जानकीनगर नाम पाकर धन्य है।

उसी जानकी नगर में सहस्त्रलिंगम (शिवलिंग) में शंकर को सन्मुख देख सबका मन शिवाला बना है। आंचल से ढंके चेहरों के बीच से आने वाली मधुर आवाज - डमरूवाले की जय बोलिए। सियाराम की कृपा बरसी है...।’ 20 जून 2023 से चल रहे दुनिया के सबसे बड़े व ऊंचे विराट रामायण मंदिर में अब जन आस्था का आकार विराट है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बीते 21 नवंबर को चला यहां स्थापित होने वाला 33 फीट ऊंचा शिवलिंग सोमवार की रात पहुंचने के साथ जन-मन में आस्था हिलोरे मार रही।

10 साल में निर्माण, पांच प्रदेशों की यात्रा के बाद अब मंदिर निर्माण से पहले सहस्त्रलिंगम की पीठ पूजा

सहस्त्रलिंगम की पीठ स्थापना पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। आगामी 17 जनवरी यानी माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथि (नरक निवारण चतुर्दशी) को पीठ पूजा होगी। यह दिन शिवरात्रि के समान ही शिवपूजा के लिए प्रशस्त है। ईशान संहिता के अनुसार नरक निवारण चतुर्दशी के दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि इसी तिथि को पहली बार भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में हुई थी।

याद दिला दें कि तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्थित पट्टीकाडु गांव में ब्लैक ग्रेनाइट मोनोलिथ पत्थर से विश्व के सबसे बड़े 33 फीट ऊंचे सहस्त्रलिंगम का निर्माण 10 साल में पूरा हुआ। 21 नवंबर को तमिलनाडु से शुरू हुई शिवलिंग की यात्रा पांच प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेश से होते हुए पांच जनवरी यानी सोमवार की रात जानकी नगर पहुंची।

पद्मश्री स्व. कुणाल किशोर ने देखा था विराट रामायण मंदिर का सपना विराट रामायण मंदिर निर्माण समिति, कैथवलिया के सचिव ललन सिंह बताते हैं- दुनिया के सबसे बड़े मंदिर निर्माण का सपना पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख व धार्मिक न्यास बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष पद्मश्री स्व. आचार्य कुणाल किशोर ने देखा था।

इसके लिए हाजीपुर के इस्माइलपुर में जमीन लेने का काम शुरू भी हुआ था, लेकिन जमीन पूरी नहीं मिल पा रही थी। इस बीच मैं 2012 में नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर कैथवलिया के सचिव के तौर पर उनसे मंदिर की समस्याओं को लेकर मिला था।

तभी यह तय हुआ कि कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर बने। वो आए। जमीन देखी। फिर यहां 120 एकड़ जमीन मिली। अब यहां महादेव का शिवलिंग पहुंच गया है। पीठ पूजा के बाद 10 दिनों के लिए भक्तों के दर्शनार्थ इसे खुला रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित कर मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा।