Bihar News : किसान घटा रहे गन्ने की खेती, सुगौली चीनी मिल में साल दर साल घट रही चीनी की पैदावार

सत्येंद्र कुमार झा, मोतिहारी। पूर्वी चंपारण जिले की एकमात्र चीनी मिल हिंदुस्तान बायोफ्यूल लिमिटेड, सुगौली में साल दर साल चीनी का उत्पादन घट रहा है।

गन्ना उत्पादक किसानों को समय पर भुगतान के बावजूद गन्ने के उत्पादन और उपलब्धता में कमी के कारण मिल सरकारी मानक के अनुसार एक सत्र में 150 दिन पेराई का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही है।

पिछले चार वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो गन्ने की खरीदारी, पेराई के दिन और चीनी की रिकवरी में उतार-चढ़ाव के बीच उत्पादन में गिरावट स्पष्ट है।

मिल प्रबंधन के अनुसार पिछले तीन-चार वर्षों में चीनी की अपेक्षा इथेनाल उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया है। बी-हेवी प्रक्रिया (चीनी उत्पादन की प्रक्रिया) से इथेनाल उत्पादन बढ़ाने के कारण चीनी की रिकवरी पर भी असर पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि सी-हेवी प्रक्रिया के माध्यम से चीनी उत्पादन बढ़ाया जाए तो मिल से चीनी की मात्रा में वृद्धि संभव है।

वर्तमान स्थिति यह है कि मिल का चीनी स्टाक तेजी से घट रहा है। करीब 20 हजार क्विंटल चीनी शेष बताई जा रही है। बाजार में चीनी की कीमत 50 से बढ़कर करीब 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। मिल प्रबंधन को उम्मीद है कि आने वाले दो माह में नए सत्र का उत्पादन शुरू होने के बाद बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में भी सामान्य स्थिति लौट सकती है।

चार वर्षों में लगातार घटी चीनी की रिकवरी सुगौली चीनी मिल में वर्ष 2022-23 में प्रति क्विंटल गन्ने से 8.55 किलो चीनी की रिकवरी हुई थी। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 8.96 किलो हुई, इसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आती गई।

वर्ष 2024-25 में रिकवरी 8.54 किलो और वर्ष 2025-26 में घटकर महज 7.89 किलो प्रति क्विंटल रह गई। चार वर्षों में रिकवरी में करीब 1.07 किलो प्रति क्विंटल की कमी आई है। मिल के पेराई दिनों में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हो सकी। वर्ष 2022 में मिल 110 दिन, 2023 में 132 दिन, 2024 में 123 दिन और 2025 में मात्र 110 दिन ही चल सकी। इस प्रकार 150 दिन के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले प्रत्येक सत्र में मिल को कम दिनों तक ही चलाया जा सका।

गन्ने का रकबा बढ़ा, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन घटा गन्ने की खेती के आंकड़े भी चिंता में डालने वाले हैं। वर्ष 2022-23 में 20,854 एकड़ में गन्ने की खेती हुई और मिल ने 40 लाख 78 हजार क्विंटल गन्ने की खरीदारी की।

प्रति एकड़ औसत उत्पादन 195.53 क्विंटल रहा। वर्ष 2023-24 में रकबा बढ़कर 30,100 एकड़ हो गया, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन घटकर 136.60 क्विंटल रह गया। इस वर्ष मिल ने 41 लाख 12 हजार क्विंटल गनने की खरीदारी की। वर्ष 2024-25 में गन्ने का रकबा 33,174 एकड़ पहुंचा, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन और घटकर 118.16 क्विंटल रह गया। मिल ने इस सत्र में 39 लाख 20 हजार क्विंटल गन्ने की खरीदारी की। वहीं वर्ष 2025-26 में गन्ने का रकबा घटकर 26,760 एकड़ रह गया और प्रति एकड़ उत्पादन भी केवल 106.73 क्विंटल रहा।

इस वर्ष मिल ने 28 लाख 56 हजार क्विंटल गन्ने की खरीदारी की, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 26 हजार एकड़ में गन्ने की खेती हुई है। मिल प्रबंधन ने 45 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य तय किया है।

गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत मिल के 150 दिन के पेराई लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाने का प्रमुख कारण पर्याप्त मात्रा में गन्ने की उपलब्धता नहीं होना है। गन्ने का रकबा बढ़ाने के साथ किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।