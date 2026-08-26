केसरिया स्तूप बन सकता है विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र, सांसद सुधा मूर्ति ने दिए विकास के टिप्स

संवाद सहयोगी, केसरिया (पूर्वी चंपारण)। Sudha Murty Kesariya: प्रसिद्ध लेखिका व राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने कहा कि केसरिया का बौद्ध स्तूप देश ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

इस ऐतिहासिक धरोहर की वैश्विक पहचान को और मजबूत करने के लिए परिसर में पर्यटन सुविधाओं का बेहतर विकास जरूरी है। वे बुधवार को सीतामढ़ी के सांसद देवेशचंद्र ठाकुर के साथ प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं।

स्वच्छता और संरक्षण पर बल सुधा मूर्ति ने स्तूप परिसर की स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए सैलानियों के लिए बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देने की बात कही। उन्होंने रेखांकित किया कि धरोहरों के व्यवस्थित संरक्षण से पर्यटन उद्योग को गति मिलेगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।