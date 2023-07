Bihar: शिक्षक को छात्रों ने बेल्ट से पीटा, कपड़े उतरवाकर बगीचे में कराया उठक-बैठक; कोचिंग में अश्लीलता का आरोप

घोड़ासहन में छात्रों ने कोचिंग शिक्षक पर अश्लीलता का आरोप लगाकर खूब पीटा। छात्रों ने बगीचे में ले जाकर शिक्षक के कपड़े उतरवाए और बेल्ट से पिटाई कर दी। आरोपितों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। पीड़ित शिक्षक ने कहा कि एक छात्र को कुछ दिन पूर्व उन्होंने डांटा था तो उसने अपने दोस्तों के साथ इसका बदला लिया।

Bihar: शिक्षक को छात्रों ने बेल्ट से पीटा, कपड़े उतरवाकर बगीचे में उठक-बैठक कराया; कोचिंग में अश्लीलता का आरोप

घोड़ासहन (पूर्वी चंपारण), संवाद सहयोगी : पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में एक कोचिंग संचालक शिक्षक पर अश्लीलता का आरोप लगाते हुए उन्हीं के छात्रों ने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी है। शिक्षक की पिटाई एक बगीचे में ले जाकर पेड़ के नीचे बेल्ट से किए जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने की जानकारी पुलिस को लगी है। मामले की जांच की जा रही है। हालांकि, अबतक घटना की बाबत पुलिस को कोई आवेदन नहीं मिला है। बताया गया है कि घोड़ासहन मिडिल स्कूल रोड स्थित एक निजी कोचिंग संचालक शिक्षक को उनका ही एक छात्र पास के एक बगीचे में ले गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी। इस बीच पिटाई का वीडियो भी तैयार किया गया और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया गया। छात्रों से अश्लील हरकत का आरोप बताया जा रहा है कि सभी छात्र और शिक्षक एक ही गांव के हैं। छात्रों का आरोप है कि कोचिंग में पढ़ने जाते हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ कोचिंग संचालक सह शिक्षक अश्लील हरकत करते हैं और अमर्यादित आचरण रखते हैं। बात करने के बहाने बगीचे में लए गए मामले में कोचिंग संचालक सह शिक्षक ने बताया कि मैं छात्रों को पढ़ा रहा था। तभी इन लड़कों ने मुझसे बात करने के बहाने बाइक पर बिठाया और जेएलएनएम कालेज के निकट एक बागीचा में लेकर चले गए। वहां ले जाने के बाद बेरहमी से मुझे पीटा गया। वहीं, मनमाफिक बात बुलवाकर वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। शिक्षक ने कहा- छात्रों ने लिया बदला शिक्षक ने बताया कि मारपीट करनेवालों में शामिल एक लड़का मेरे यहां पढ़ने आता था। कुछ दिनों पूर्व उसे शरारत करने के लिए डांटा था। उसी घटना के प्रतिशोध में उसने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। समाचार लिखे जाने तक मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी थी। थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि वीडियो वायरल होने का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना की बाबत किसी भी पक्ष से थाने में आवेदन नहीं मिला है।

