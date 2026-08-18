Bihar News : किसान का बेटा बना ब्रिटेन का शेफ, किंग चार्ल्स के शाही महल से मिला सम्मान

धीरज श्रीवास्तव, मोतिहारी। सुगौली के कानू टोला की मिट्टी से निकले नंद किशोर यादव ने अपनी मेहनत और पाक कला के हुनर से सात समंदर पार पहचान बनाई है।

किसान परिवार में जन्मे नंद किशोर का सफर सुगौली के सरकारी विद्यालय से शुरू होकर राजस्थान, अमेरिका और ब्रिटेन तक पहुंचा। आज वह ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शेफ में अपनी पहचान बना चुके हैं।

उनके इसी सफर को उस समय बड़ी पहचान मिली, जब उन्हें ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला की ओर से आयोजित रायल गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया गया। स्काटलैंड के एडिनबरा स्थित ऐतिहासिक पैलेस आफ होलीरूडहाउस में आयोजित इस शाही समारोह में शामिल होना उनके लिए गर्व और भावुकता का क्षण रहा।

फिलहाल लंदन में रह रहे नंद किशोर ने दूरभाष पर बताया कि शाही समारोह का निमंत्रण मिलना उनके लिए बेहद खास अनुभव था। भारत से ब्रिटेन तक के सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पैलेस आफ होलीरूडहाउस में पहुंचकर उन्हें अपने बचपन, परिवार और उस सफर की याद आई। जिसकी शुरुआत सुगौली से हुई थी। यह ऐसा अनुभव है, जिसे वह जीवनभर याद रखेंगे।

किसान पिता के बेटे ने सुगौली से की पढ़ाई नंद किशोर यादव के पिता रामाशीष राय यादव किसान हैं। सुगौली के कानू टोला निवासी नंद किशोर ने कक्षा तीन तक की पढ़ाई सुगौली मध्य विद्यालय में की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह अपने चाचा के पास राजस्थान चले गए। वही रहकर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। अजमेर से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पाक कला को अपना करियर बनाने का निर्णय लिया।

जहां वर्ष 1999 में राजस्थान के पांच सितारा होटलों की रसोई से उनके पेशेवर सफर की शुरुआत हुई। यहां काम करते हुए उन्होंने भारतीय क्षेत्रीय व्यंजनों, मसालों और स्वाद के संतुलन की बारीकियां सीखीं। अलग-अलग रसोइयों में काम करने के दौरान उनका अनुभव बढ़ता गया और भारतीय व्यंजनों के साथ अंतरराष्ट्रीय खान-पान की समझ भी विकसित होती गई।

अमेरिका की क्रूज लाइन में भी किया काम राजस्थान से शुरू हुआ नंद किशोर का सफर जल्द ही देश की सीमाओं से बाहर पहुंच गया। वह अमेरिका गए और वहां कार्निवल क्रूज पर सूस शेफ के रूप में काम किया।

क्रूज पर उन्हें दुनिया के अलग-अलग देशों के शेफ के साथ काम करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने फ्रेंच, इटैलियन, मेडिटेरेनियन और दक्षिण अमेरिकी व्यंजनों की बारीकियां सीखीं। वर्ष 2007 में उन्होंने ब्रिटेन का रुख किया। यहां फाइन डाइनिंग और प्रतिष्ठित रेस्तरां में काम करने के दौरान उन्हें दुनिया के चर्चित शेफ गॉर्डन रामसे के साथ भी काम करने का अवसर मिला। भारतीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों के लंबे अनुभव ने उन्हें फ्यूजन क्यूजीन के क्षेत्र में अलग पहचान दिलाई।

अपना कारोबार खड़ा कर बने उद्यमी वर्ष 2013 में नंद किशोर ने अपना कारोबार शुरू किया। भारतीय और फ्यूजन व्यंजनों को लेकर काम करते हुए उन्होंने ब्रिटेन में अपने हॉस्पिटैलिटी कारोबार का विस्तार किया। वर्तमान में वह बर्कशायर के होलीपोर्ट गांव स्थित द व्हाइट हार्ट से जुड़े हैं।

यहां पारंपरिक ब्रिटिश पब के खान-पान के साथ भारतीय स्वाद का मेल देखने को मिलता है। नंद किशोर निनाया कैटरिंग के माध्यम से भी दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड में भारतीय भोजन और कैटरिंग सेवाओं से जुड़े हैं। परिवार से जुड़े नाम पर शुरू किए गए इस कारोबार के माध्यम से उन्होंने भारतीय खान-पान को ब्रिटेन में नई पहचान देने का प्रयास किया है।

भुज भूकंप ने बदली सोच, अब भोजन से बांट रहे उम्मीद नंद किशोर के जीवन में वर्ष 2001 का भुज भूकंप भी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। उन्होंने बताया कि भूकंप के बाद राहत कार्य के दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों के लिए खाना बनाया और बांटा।

एक बुजुर्ग को भोजन परोसने का अनुभव उन्हें आज भी याद है। उनके अनुसार उस दिन उन्हें महसूस हुआ कि भोजन केवल भूख नहीं मिटाता, बल्कि मुश्किल समय में किसी व्यक्ति को उम्मीद और सम्मान भी दे सकता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ब्रिटेन में मिशन पासिबल नाम से सामाजिक पहल शुरू की है। इसके तहत जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने के साथ युवाओं और कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों को पाक कला का प्रशिक्षण देने की योजना है।