पूर्वी चंपारण में 83 हजार रुपयों के लिए बेटे ने की मां की हत्या, तड़पती रही मां बेटा काटता रहा गर्दन
पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में 83 हजार रुपये के लालच में एक बेटे ने अपनी मां की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बड़े बेटे आलम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त चाकू व रुपये बरामद किए हैं।
HighLights
बेटे ने 83 हजार रुपये के लिए मां की हत्या की।
आरोपी बड़े बेटे आलम हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और रुपये बरामद किए।
संवाद सहयोगी, हरसिद्धि (पूर्वी चंपारण) । महज 83 हजार रुपयों के लोभ में एक पुत्र ने अपनी ही मां की हत्या चाकू से गला रेत कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपित पुत्र ने अपहरण, लूट और अन्य घटना की झूठी कहानी भी गढ़ी।
इस बीच हरसिद्धि पुलिस ने जब खोज शुरू की और बुधवार को महिला का शव मिला तो परत दर परत हत्या की कहानी सामने आने लगी। पुलिस ने महिला के बड़े पुत्र आलम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ पूरी कहानी सामने आई। कहानी में पता चला कि कुल 83 हजार रुपयों के लिए बेटे ने मां की हत्या कर दी।
आरोपित की गिरफ्तारी के बाद अरेराज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि आरोपित आलम हुसैन ने रुपये हड़पने के उद्देश्य से अपनी मां नजमा खातून (45) की हत्या की थी।
घटना के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो उसके बयान पर संदेह हुआ और वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपित ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू, खून लगे कपड़े तथा 83 हजार रुपये बरामद किए हैं।
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को घटना से संबंधित कई अहम जानकारियां भी दीं है, उस आधार पर आगे की जांच चल रही है। नजमा के पति चुमन मियां ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित आलम हुसैन को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस घटना के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।
अरेराज से जीविका समूह के तहत मिले पैसे निकाल लौट रही थी महिला
बता दें कि नजमा मंगलवार को अरेराज स्थित यूनियन बैंक से 45 हजार रुपये निकाल कर सेवराहा होते हुए अपने घर पहाड़पुर के बनकटवा लौट रही थी।
इसी क्रम में गड्डूपुर माधोपुर के पास अपनी ही मां को धोखे से चावल दिखाने के बहाने ईख के खेत में लेजाकर आलम ने चाकू से हत्या कर शव को फेंक दिया और पैसे लेकर भाग निकला।
साक्ष्य मिटाने की नीयत से तोड़ मरोड़ कर अपहरण की झूठी कहानी बनाई। बताया रास्ते से मां का अपहरण कर लिया गया है। लेकिन, आलम के बयान से अलग पुलिस ने घटना की सूक्ष्मता से जांच की। घटना का पर्दाफाश करते हुए महिला के बड़े पुत्र आलम को गिरफ्तार कर लिया।
पहले दिन छोटे बेटे के साथ निकाले पैसे, दूसरे दिन समूह की महिलाओं के साथ निकाले 45 हजार
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि सोमवार को महिला छोटे पुत्र के साथ जीविका से प्राप्त समूह ऋण के तहत स्वीकृत राशि में से पैसा निकालने अरेराज यूनियन बैंक गई थी।
दूसरे दिन मंगलवार को समूह की महिलाओं के साथ गई थी। रुपये निकालने के बाद नजमा के साथ गईं महिलाएं बाजार में खरीदारी करने चली गईं। वहां से नजमा अकेली घर लौट रही थी।
इस दौरान बड़े बेटे को मां के पास पैसा होने की जानकारी थी। अरेराज में उसने चाकू खरीदा और उसने मां को अपने झांसे में लिया और गन्ने के खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर 45 हजार रुपये लेकर भाग गया। साथ ही घर में रखे 43 हजार रुपये भी निकाल लिए। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है।
24 घंटे में पुलिस ने किया हत्याकांड का पर्दाफाश
मां की हत्या के बाद आरोपित द्वारा पुलिस को गुमराह करने के लिए बनाई गई कहानी से मामला शुरू में उलझा, लेकिन पुलिस ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए आरोपित को दबोचा।
पूछताछ में उसके कबूलनामे और बरामद सामान के बाद पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। छापेमारी में एसडीपीओ रवि कुमार, थानाध्यक्ष सुनील कुमार, अपर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, पहाड़पुर थानाध्यक्ष, सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।