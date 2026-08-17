भारत-नेपाल सीमा पर एक्सपायर पासपोर्ट लेकर घूम रहा था सोमालियाई युवक, बिहार में SSB ने दबोचा

संवाद सहयोगी, घोड़ासहन (पूर्वी चंपारण)। एसएसबी 20वीं बटालियन भंगहा की टीम ने सोमवार को एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर जवानों ने सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई थी। इसी दौरान वैद्यनाथपुर बार्डर के पास एक संदिग्ध विदेशी युवक को पकड़ा गया।

पूछताछ में युवक ने अपना नाम काफी अली हसी सोमाली बताया। उसने खुद को सोमालिया का नागरिक बताया। जांच में पता चला कि वह पहले घोड़ासहन आया था। इसके बाद घोड़ासहन से बस पकड़कर वैद्यनाथपुर सीमा क्षेत्र में पहुंचा था।

करीब छह बजे एसएसबी जवानों ने उसे संदिग्ध स्थिति में हिरासत में लिया। युवक खुद को हैदराबाद स्थित निजाम कालेज (उस्मानिया विश्वविद्यालय) का छात्र बताया। उसने बताया कि वह करीब दो वर्षों से दिल्ली के मालवीयनगर में रह रहा था।

एसएसबी ने उससे पासपोर्ट मांगा तो मोबाइल में पासपोर्ट की तस्वीर मिली। जांच में पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने की बात सामने आई। युवक ने नेपाल के एक व्यक्ति के संपर्क में होने की जानकारी दी। उसके अनुसार उक्त व्यक्ति ने नेपाल के रास्ते उसे सोमालिया भेजने की बात कही थी। सुरक्षा एजेंसियां उसके दस्तावेज, भारत में रहने की अवधि, घोड़ासहन से सीमा तक पहुंचने तथा नेपाल जाने की योजना की जांच कर रही है। मामले की पुष्टि एसएसबी उप कमांडेंट आकाश कनौजिया ने की है।