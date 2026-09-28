साहेबगंज-अरेराज-बेतिया फोरलेन की जमीन तैयार, 506 फाइलों के पेंच से अटकी परियोजना

जागरण संवाददाता, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Sahebganj Areraj Bettiah Fourlane: साहेबगंज से अरेराज होते हुए बेतिया तक बनने वाले 3,822 करोड़ रुपये की लागत के फोरलेन निर्माण के लिए जमीन का बड़ा हिस्सा तैयार हो गया है, लेकिन प्रशासनिक फाइलों के पेंच के कारण राह अटक गई है।

78.942 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 49.02 किलोमीटर हिस्से का दखल-कब्जा निर्माण विभाग को सौंपा जा चुका है। परियोजना के लिए 697 रैयतों को 77.41 करोड़ रुपये का मुआवजा भी दिया जा चुका है। 506 फाइलों में खामी जिला भू-अर्जन कार्यालय में पहुँचे 1,238 अभिलेखों की जांच के दौरान 506 फाइलों में गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। यानी लगभग 40 प्रतिशत फाइलें किसी न किसी कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं।

इस स्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है और निर्देश दिया है कि अब फाइलों को वापस अंचल कार्यालय भेजने के बजाय अंचलाधिकारियों को भू-अर्जन कार्यालय बुलाकर मौके पर ही त्रुटियां सुधारी जाएं। दो वर्ष का टारगेट 78.942 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन का निर्माण दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना को दो भागों साहेबगंज से अरेराज (38.36 किमी) और अरेराज से बेतिया (40.58 किमी) में बांटा गया है।