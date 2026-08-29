पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में 10 धूर जमीन के विवाद में मारपीट, जख्मी की मौत; दो गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में महज 10 धूर जमीन के विवाद में दो पट्टीदारों के बीच हुई मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी 40 वर्षीय रमेश पासवान की शनिवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई।

शुक्रवार को जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। गंभीर रूप से घायल रमेश को स्वजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

रमेश की मौत की खबर गांव पहुंचते ही स्वजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद घटना की सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवि कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ स्वजनों से घटना की जानकारी ली और विवाद के कारणों की पड़ताल की।

पुलिस के अनुसार, घराड़ी की करीब 10 धूर जमीन को लेकर रमेश पासवान और उसके पट्टीदार दुखी पासवान के बीच शुक्रवार को विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। इस दौरान रमेश गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसकी इलाज के दौरान शनिवार सुबह मौत हो गई।

मौत के बाद आक्रोशित स्वजनों ने हंगामा किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और स्थिति को नियंत्रित किया। एसडीपीओ रवि कुमार ने घटना की पूरी जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू की। मामले में मृतक रमेश पासवान की भाभी गीता देवी ने संग्रामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में पांच लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपितों में से दो को गिरफ्तार कर लिया है।

अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ रवि कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया विवाद भूमि से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। महज 10 धूर जमीन को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।