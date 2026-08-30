भारत व नेपाल को जोड़ने वाला पृथ्वी राजमार्ग 20 मीटर धंसा, काठमांडू में ईंधन आपूर्ति पर संकट

संजय कुमार उपाध्याय, काठमांडू (नेपाल)। Prithvi Highway Nepal: नेपाल तिब्बत सीमा पर 26 अगस्त को ग्लेशियर फटने के बाद बनी जल प्रलय की स्थिति से भारी तबाही मची हुई है।

भारत से नेपाल को वाया वीरगंज, हेटौडा, नारायणघाट और मुगलिंग के रास्ते काठमांडू से जोड़ने वाला पृथ्वी राजमार्ग धाडिंग जिले के कृष्णा घीर के पास करीब बीस मीटर तक ध्वस्त हो गया है।

सड़क का यह हिस्सा मुगलिंग और काठमांडू के बीच स्थित है जहां रविवार सुबह नदियों के बढ़ते जलस्तर और कटाव के कारण मुख्य मार्ग अचानक टूट गया।

राजमार्ग पर आवागमन बंद

सड़क धंसने के चलते इस व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। नेपाल सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की संयुक्त टीम ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया।