PM मोदी ने भोपाल से पटना में बैठे रीपू सिंह से की बात, बताया- कैसे बनेगा मेरा बूथ सबसे मजबूत

PM मोदी ने भोपाल से पटना में बैठे रीपू सिंह से की बात।

संवाद सूत्र, मोतिहारी: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी चंपारण के पटपरिया निवासी व भाजपा आईटी सेल के कार्यकर्ता रीपू सिंह से पटना प्रदेश कार्यालय से बातचीत की। इस दौरान, रीपू सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से यह जानने की कोशिश की कि केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, पीएम किसान सम्मान, उज्ज्वला, पीएम आवास योजना समेत कई अन्य योजनाओं का लाभ देश के लोगों को दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने रीपू सिंह को बताया कि भाजपा कार्यकर्ता गांव तक जाएं और सरकार की योजनाओं से संबंधित जानकारी जैसे- अखबार की कतरन पंचायतों में चस्पा करें। लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं कि वे कैसे योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसे- आयुष्मान योजना का लाभ लेकर वे कैसे पांच लाख तक की चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि अब लोग जागरूक हुए हैं। वे चाहे कोई भी बीमारी या परेशानी हो, वे पैसे के अभाव में छिपाते नहीं हैं, बल्कि इलाज कराकर बीमारी या परेशानी से छुटकारा पाते हैं। पार्टी कार्यकर्ता लोगों से मिलकर उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के बीच जो बाधा आ रही है, उसे जान-समझ कर दूर कर सकते हैं। उन लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने में मदद कीजिए, जिन्हें इनके बारे में पता नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कार्यक्रम के लिए भाजपा कार्यालय पर आयोजन किया गया था। इस दौरान भाजपा के ज्यादातर नेतागण मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं में सांसद राधामोहन सिंह, मैनेजर सिंह, संजय ठाकुर समेत भाजपा मुफस्सिल मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Edited By: Deepti Mishra