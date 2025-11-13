Pipra Purvi Champaran vidhan sabha Chunav Result: पिपरा पूर्वी चंपारण सीट पर कांटे की टक्कर, देखें सबसे तेज अपडेट

डिजिटल डेस्क, पिपरा पूर्वी चंपारण। Pipra Purvi Champaran vidhan sabha Chunav Result आज (शुक्रवार) 14 नवंबर 2025 को बिहार चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। अगले कुछ ही घंटों में बिहार की पिपरा पूर्वी चंपारण की तस्वीर साफ हो जाएगी। इस सीट पर जन सुराज पार्टी के सुबोध कुमार मैदान में है। वहीं, बहुजन समाज पार्टी ने यहां से बिपुल कुमार को मैदान में उतारा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी सीपीआई-एम ने इस सीट पर राज मंगल प्रसाद पर दांव खेला है।

बता दें कि पिपरा पूर्वी चंपारण सीट पर इस बार 17 लोगों ने नामांकन किया था। इनमें से चुनाव आयोग ने 13 नामांकन ही स्वीकार किए हैं, जबकि 4 नामांकन रिजेक्ट कर दिए थे। अब मैदान में 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इनमें से कौन बाजी मारता है?