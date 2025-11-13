Language
    Pipra Purvi Champaran vidhan sabha Chunav Result: पिपरा पूर्वी चंपारण सीट पर कांटे की टक्कर, देखें सबसे तेज अपडेट

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:22 PM (IST)

    Pipra Purvi Champaran election Result: बिहार की पिपरा पूर्वी चंपारण की सीट पर 2020 में भी बीजेपी के श्यामबाबू ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता था। उन्हें 88587 वोट मिले थे।

    डिजिटल डेस्क, पिपरा पूर्वी चंपारण। Pipra Purvi Champaran vidhan sabha Chunav Result आज (शुक्रवार) 14 नवंबर 2025 को बिहार चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। अगले कुछ ही घंटों में बिहार की पिपरा पूर्वी चंपारण की तस्वीर साफ हो जाएगी। इस सीट पर जन सुराज पार्टी के सुबोध कुमार मैदान में है। वहीं, बहुजन समाज पार्टी ने यहां से बिपुल कुमार को मैदान में उतारा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी सीपीआई-एम ने इस सीट पर राज मंगल प्रसाद पर दांव खेला है।

    बता दें कि पिपरा पूर्वी चंपारण सीट पर इस बार 17 लोगों ने नामांकन किया था। इनमें से चुनाव आयोग ने 13 नामांकन ही स्वीकार किए हैं, जबकि 4 नामांकन रिजेक्ट कर दिए थे। अब मैदान में 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन देखना यह होगा कि इनमें से कौन बाजी मारता है?

    यह पूर्वी चम्पारन लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। इस सीट पर 2015 में बीजेपी के श्यामबाबू प्रसाद यादव विजयी रहे थे। 2020 में भी बीजेपी के श्यामबाबू ने यहां से लगातार दूसरी बार चुनाव जीता था। उन्हें 88587 वोट मिले थे।

     